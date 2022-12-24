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3天內10多人病歿 中急診醫師：沒想到重症壓力來這麼快

記者陳言喬／即時報導
近期中國各殯儀館業務量大增，圖為上海殯儀館。（路透）
近期中國各殯儀館業務量大增，圖為上海殯儀館。（路透）

中國新冠病毒導致死亡人數大增，多地殯儀館、火葬場超負荷運轉，廣州市殯葬服務中心24日發布公告，出殯業務原則上延至2023年1月10日以後。北京一名醫師透露，有一家醫院急診室三天內死了十多位患者。

廣州市民政局官方微信公號24日通報，廣州市殯葬服務中心表示，近期，該中心業務量較大，為讓市民群眾更加平穩有序地辦理親人身後事，即日起調整有關業務安排，請辦喪群眾弘揚厚養薄葬、從簡快辦新風尚，並儘量延後辦理出殯等相關業務，請市民群眾給予理解支持。

一、報喪和接運業務正常辦理；二、出殯業務原則上延至2023年1月10日後再到該中心申請辦理。如決定不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理；三、此前已預約的業務照常進行。

另據中國新聞周刊報導，北方某市一家三甲醫院的急診科醫師透露，12月16～18日，出現了十餘位死亡的患者，他們都是新冠抗原陽性。幾天前，還只是個位數。死者多是有基礎病的高齡老年人，其中一些有多年的慢阻肺、冠心病等病史。很多病人因為等不到120救護車，來醫院之前已經在家耗了三、四天，到急診後已經出現嚴重的肺部感染，有的甚至已經呼吸衰竭。他說，「我們沒想到重症的壓力來得這麼快」。

根據中國多位專家的模型預測，2023年春節前後，全中國疫情會形成一個「真正高峰」，不同地區有所差異。總體而言，在春運期間會迎來感染小高潮，1月31日後開始緩慢下降。在1月31日這個節點，也就是春節之後，中國全國平均感染率可能達三分之一，中國ICU床位需求峰值集中在12月20日到明年1月15號之間，也就是說，這期間各地可能會面臨醫療擠兌高峰，必須要提前做好準備。

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