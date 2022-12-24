解放軍最強戰機殲20 發動機、電子系統與座艙再升級

中國空軍殲-20隱形戰機11月8日降落在珠海國際航展中心的畫面。（中新社）

中國網路23日出現新型殲20的模糊照片，編號「2051」。戰機外形明顯大改動，座艙後隆起，類似殲35座艙的設計，據知這樣戰機可以減少阻力，增加內油提高滯空時間。

綜合媒體報導，「編號2051」是近兩日中國互聯網軍事愛好者的頂熱話題。新出現的照片模糊，很可能是由於長鏡頭拍攝所致，而地點可以確定在四川成都飛機工業集團製造廠旁的機場 。照片中的戰機編號為「2051」，塗了試飛戰機常見的黃色底漆。

這架單座殲20機身好幾處顯然都有改變，但最值得注意的就是它的座艙罩相較現役殲20不同。其後半部看來平得多，比較低調，相信艙蓋已改成前翻蓋。據稱，這種近似於試飛中的殲35戰機座艙的設計，阻力能降低10%，而且可以大幅增加內油空間。

殲20戰機的座艙設計出現明顯變化。（取材自推特）

另一項明顯的修改是進氣道側面兩個冷卻液交換口被取消，說明新型殲20電子系統發生了重大改變，要麼是熱交換需求下降，要麼是有更先進高效的散熱系統。

有網民認為，新的2051相信使用了量身打造國產「渦扇15（WS15）」發動機，不過由於照片不清，也沒拍到戰機尾部是否有改成矢量噴口，故由此照片並不能確定。

在上個月的珠海航展上，飛行員透露，參展的殲20已全部換裝「中國心」，且航電版本也完成了全面升級。中國的軍事愛好者分析，這次2051號的出現，表明殲20的「軟件」和「硬件」進行升級／迭代的工作，一刻都沒有停止。