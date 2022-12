解放軍最強戰機殲20 發動機、電子系統與座艙再升級

中國網路23日出現新型殲20的模糊照片,編號「2051」。戰機外形明顯大改動,座艙後隆起,類似殲35座艙的設計,據知這樣戰機可以減少阻力,增加內油提高滯空時間。

綜合媒體報導,「編號2051」是近兩日中國互聯網軍事愛好者的頂熱話題。新出現的照片模糊,很可能是由於長鏡頭拍攝所致,而地點可以確定在四川成都飛機工業集團製造廠旁的機場 。照片中的戰機編號為「2051」,塗了試飛戰機常見的黃色底漆。

這架單座殲20機身好幾處顯然都有改變,但最值得注意的就是它的座艙罩相較現役殲20不同。其後半部看來平得多,比較低調,相信艙蓋已改成前翻蓋。據稱,這種近似於試飛中的殲35戰機座艙的設計,阻力能降低10%,而且可以大幅增加內油空間。

殲20戰機的座艙設計出現明顯變化。(取材自推特)

另一項明顯的修改是進氣道側面兩個冷卻液交換口被取消,說明新型殲20電子系統發生了重大改變,要麼是熱交換需求下降,要麼是有更先進高效的散熱系統。

有網民認為,新的2051相信使用了量身打造國產「渦扇15(WS15)」發動機,不過由於照片不清,也沒拍到戰機尾部是否有改成矢量噴口,故由此照片並不能確定。

在上個月的珠海航展上,飛行員透露,參展的殲20已全部換裝「中國心」,且航電版本也完成了全面升級。中國的軍事愛好者分析,這次2051號的出現,表明殲20的「軟件」和「硬件」進行升級/迭代的工作,一刻都沒有停止。

Eventually a new J-20 prototype was spotted or at least a strange yellow one and even if this blurry image is not revealing any clear details, it appears to feature at least a different flatter (?) canopy?! 🤔

Some suggest it uses WS-15s.



(Image via @我是痞子好吧 from Bilibili) pic.twitter.com/qyXiImDb3A