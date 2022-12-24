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中國東莞每日激增25萬確診 數千醫護帶病上班

記者廖士鋒／即時報導
中國已有多座城市每日新增染疫者達數十萬人以上，醫護人員帶病上崗情況普遍。（圖／取自「東莞市衛生健康局」微信公眾號）
中國已有多座城市每日新增染疫者達數十萬人以上，醫護人員帶病上崗情況普遍。（圖／取自「東莞市衛生健康局」微信公眾號）

中國疫情正以前所未有速度持續發展，最新數據顯示，台商雲集的東莞，目前每日新增的感染者都在25萬以上，醫護人員承受嚴峻挑戰與巨大壓力。

東莞市衛生健康局23日晚間發文指出，新冠感染高峰日益逼近，根據數字模型預測結合專家評估判斷，「眼下東莞感染者正以每天25萬到30萬人的規模增長，且增速越來越快，眾多醫療機構和醫護人員承受著史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力」。

東莞官方並公布一項從未曝光的數據，截至12月22日，全東莞市公立醫院、社衛機構新冠核酸或者抗原陽性，或者發燒（體溫≥37.5℃）的情況下「帶病堅持上崗」的醫護人員達到2,528人。並且強調，「這個數據僅僅只能作為參考，真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。

連日來東莞市衛健局已發布多項通告，宣告該市血液庫存量直線下降，大出血的產婦、急症出血患者、血液病患者都等待血液維持生命，呼籲市民積極捐血。同時也要求市民，非必要不要打救護車專線（120），把資源留給「急危重症患者」。

此外中國不少地方疫情發展正迅速蔓延。綜合各地官方消息，山東青島衛健委主任薄濤23日表示，青島目前每日新增感染量為49萬人到53萬人，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。安徽省則預計在本月底或下月初迎來第一波高峰，且疫情將從城市地區向農村地區傳播，可能迎來第二波高峰。

此外如江西、河南、浙江、湖南、廣東廣州、湖北宜昌等地，都預測疫情將會在1月到達高峰。

而部分地區甚至預測感染率可能最終高達99%以上。如內蒙古鄂爾多斯市近日發布數據推估稱，轄內達拉特旗人群感染將於2023年1月1日達到新增感染人數最高峰，預計到1月31日最終感染規模達33萬2,000人，占全旗人口數的99.1%。

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