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法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

遭指在南韓設有祕密警察站 中國使館：報導子虛烏有

記者林則宏／即時報導
南韓媒體指稱，首爾江南區一家中餐廳遭韓國反間諜部門懷疑是北京當局設立的祕密警察組織據點。（路透）
南韓媒體指稱，首爾江南區一家中餐廳遭韓國反間諜部門懷疑是北京當局設立的祕密警察組織據點。（路透）

北京當局在海外廣設祕密警察站的話題，近來日益引發關注。據韓聯社報導，消息人士23日透露，南韓反間諜部門懷疑首爾江南區一家中餐廳是中國在南韓設立的祕密警察組織據點，目前正在展開相關調查。但據了解，該餐廳將於下月結束營業。

對於南韓媒體的相關報導，中國駐南韓大使館以發言人名義在官網發布新聞稿表示遺憾。新聞稿稱，「有關報導毫無事實依據，完全是子虛烏有，所謂中國『海外警察站』根本不存在。」

中國駐南韓大使館強調，「中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。多年來，中國公安、檢察部門與南韓警方、檢方建立了密切的溝通渠道，保持著高水平的雙邊合作。中國駐南韓大使館也與韓方有關部門保持著密切溝通。」

新聞稿並呼籲，「希望有關媒體停止捕風捉影和蓄意炒作，為促進和加強中韓兩國人民之間的理解與友好感情多做實事。」

朝鮮日報指出，這家被南韓反間諜當局懷疑是中國祕密警察組織的餐廳由中國人經營，從建築、菜單等外觀來看與首爾的普通中餐館並無太大差異。

但經營該餐廳的法人在2018年至2019年淨虧損達到銷售額的2至3倍，近年來更受到新冠疫情的極大影響，但仍堅持經營超過6年時間，這點引起首爾當局的注意。

報導引述南韓情報消息人士說法稱：「在祕密警察局事件在全球引發爭議後，餐廳以室內裝修為由告知明年初暫停營業，這一點也令人起疑。」

自由亞洲電台日前曾報導，中國早前被爆在海外設立多個祕密警察局，用以施壓在海外的中國異議人士。西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發布的最新文件稱，發現北京當局在全球53國設立至少102個站點，其中義大利有11個最多。 

針對中國在海外廣設設祕密警察站，荷蘭、愛爾蘭等12個國家或地區的執法機構，已經對此展開調查。有消息指出，今年11月在印尼峇厘島G20峰會期間，加拿大總理杜魯多就曾向中國國家主席習近平提出這個問題。 

南韓 警察 大使館

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