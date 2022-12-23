中國研究：過敏性鼻炎患者 感染新冠概率低

中國近期新冠感染者大增，圖為20日上海華東醫院發熱門診外的候診民眾。路透

人民日報社旗下的健康時報指出，四川大學華西醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師趙宇研究團隊的研究指出，患有過敏 性鼻炎的人感染新冠的概率可能較低。

趙宇的研究團隊去年10月在過敏免疫領域期刊《The Journal of Allergy and Clinical Immunology：In Practice》發表的一篇論文指出，患有過敏性鼻炎可對新冠感染起到保護作用；如果患者同時也患有哮喘，過敏性鼻炎對新冠感染的保護作用稍有減弱；若單獨患有哮喘則對新冠感染的保護作用並不顯著。亦即，患有過敏性鼻炎的人感染新冠的概率可能更低。

趙宇近日接受健康時報訪問時表示，「晚陽」或「不陽」的人，可能有以下幾種情況：

一、接觸的環境與人群相對簡單，比如待在家裡不怎麼出門，再加上相應的防護和消毒措施，感染的可能性就沒有那麼大；

二、中國現在做核酸的人少了，用抗原（快篩）的人多了，由於載毒量低等各種因素，會出現抗原假陰性的情況，一些無症狀的感染者可能沒有意識到自己「陽」了；

三、與個人體質相關，一些人群身體上存在一些保護因素，使得他們與其他人相比更不容易「陽」或者「陽」得相對晚一些。

對於此項研究，趙宇表示，雖然在國外也有類似的研究結果呈現，但此項研究主要是基於以前的病毒毒株，至於現在所流行的Omicron 毒株是否也有這個規律，尚待研究。趙宇說，「但總體來看，我認為這個保護作用還是存在的。」

趙宇同時也指出，這並不是說有過敏性鼻炎就一定不易感染，這只是一種相對的機率。

「這項研究是基於英國 生物樣本庫的數據所做的分析，結果表明在一個龐大的感染者群體中，過敏性鼻炎患者的感染機率相對更低。但是對於個體來講，並沒有直接的參考意義，該做的防護一樣都不能少！」

趙宇提醒，如果身邊的人都「陽了」，尤其是較為親近的同住人感染了，這種情況下做好防護、消毒、避免交叉感染還是很重要的，任何人都不能掉以輕心。