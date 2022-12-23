中國疫情引藥荒 搶購潮恐逐漸擴及韓國

圖為16日在上海一間藥房，櫃上藥品缺貨。美聯社

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，掀起退燒藥等相關藥品搶購潮，台灣、日本都出現缺貨狀況，韓國雖尚未受到明顯影響，但也開始有輿論指出韓國恐現搶藥隱憂，呼籲當局提前制定對策。

中國防疫措施短時間大幅鬆綁，染疫人數快速上升，為中國國內醫療體系帶來龐大壓力，人民求自保瘋搶止痛藥、退燒藥等相關藥品。中國各地藥局貨架空無一物的照片也登上韓國媒體，但多是以國際新聞角度報導中國混亂現狀。

少數媒體開始注意鄰近中國的韓國受波及可能性，週刊朝鮮22日報導台灣當局考慮限制藥品出口時，簡單提到韓國當局應提前盤點國內感冒藥等藥品供需現況等。韓國經濟也刊出社論，對韓國藥 品管理狀況表達擔憂。

報導指出，韓國單日確診人數在21日來到8萬8172例，為98天以來新高，同時面臨流感好發季節，當局月初已要求各製藥廠增加退燒藥生產，並呼籲原料進口商提前確保進貨，顯示中國藥品缺貨影響正逐漸擴散。

韓國可能同時面臨進、出口雙方面影響，一是韓國藥廠退燒藥原料主要來自中國；二是隨著中國囤藥搶購狀況惡化，近期開始傳出中國代購業者正在接洽韓國盤商或藥廠的消息。

2020年初疫情剛爆發時，韓國也曾發生需代購大量口罩給中國民眾，導致韓國發生「一罩難求」的狀況。若韓國政府未擬定感冒藥等大量出口管制方案，可能再次面臨類似窘境。

根據韓國現行規定，一級傳染病相關藥品禁止出口海外，但COVID-19分級已下調至2級，相關藥品不受限制，感冒藥、退燒藥恐怕更無法可管。

在首爾地區發行的每日日報指出，當局已就原料進口問題表示，若中國原料來源出問題，可以從印度進口取代，但仍欠缺對囤貨及非法出口等狀況的解決方案。

報導引述一名現居北京 的韓國人說法報導，中國入口網站百度 一般不太出現韓國相關新聞，但日前卻將韓國食藥處下令緊急生產感冒藥的新聞放在最上端的頭條區塊，懷疑中國當局可能意圖透過輿論，引導國人將囤貨目標轉往韓國。