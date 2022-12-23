德國願提供新冠疫苗協助防疫 也遭中國拒絕

中國正在推廣接種吸入式新冠疫苗，但現階段僅針對接種兩劑疫苗滿六個月的18歲及以上民眾。新華社

據德國 《明鏡周刊》報導，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）日前與中國國家主席習近平通話時表達，願供數億劑疫苗 協助抗疫，但遭拒絕。

本月20日，美國也曾提議，願提供疫苗給中國以對抗新冠疫情，並稱這項提議是為了全球利益著想。法新社指出，中國大力推行「疫苗外交」，包括送交中國產疫苗至全球各地。面對被視為對手的美國援助提議，中方不太可能接受。

國務院發言人普萊斯表示：「讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。美國是全球新冠疫苗最大捐助國，我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，也包括其他新冠病毒相關的衛生援助。這攸關全球其他國家的利益，我們的新冠疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」

普萊斯表示，中國新冠病例激增，已造成人力和經濟代價，「中國能控制疫情，不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要」。

世界衛生組織今年6月曾指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，對有症狀感染和重症住院的防護力為79%；相較之下，美國莫德納和輝瑞疫苗的防護力為95%左右。

對於是否接受美國提供的疫苗？中國外交部發言人毛寧21日已經給了個軟釘子。她表示，中國藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。毛寧說，「相信在中國人民齊心協力、團結應對之下，我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。」

此外，德國之聲中文網表示，德國聯邦政府發言人赫伯史瑞特21日證實，運往中國BNT 新冠疫苗已經上路。這是首批輸往中國的外國mRNA疫苗，這批疫苗共有1萬1,500劑。

德國駐華大使傅融（Patricia Flor）在推特寫道：德國總理蕭茲11月在北京與習近平的會晤，為在中國的德國公民使用BNT疫苗鋪平了道路。他形容，「這是德中雙邊關係中的重要一步」。

報導稱，根據雙方協議，只有在中國的德國公民能接種BNT疫苗。作為回報，在德國的中國公民也獲准接種中國的科興疫苗。

《明鏡周刊》指出，根據在中國的德國公民收到的公告，只有居住在中國、12歲以上的德國公民可以接種，其他國籍的家庭成員不能包括在內。疫苗接種將在中國五個城市進行，包含：北京、上海、瀋陽、成都和廣州。

但報導表示，在中國的德國人大多數居住於北京、上海，然而這兩座城市的疫情近日迅速蔓延，大多數在華德國人可能在接種BNT疫苗前，就已經被感染，這批疫苗是否能及時接種還存在疑問。