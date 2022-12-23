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中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗

記者廖士鋒／即時報導
曾光22日強調，第四劑一定要變換疫苗。圖為他2021年接受專訪。（取材自「疾控學子」微信公眾號）
曾光22日強調，第四劑一定要變換疫苗。圖為他2021年接受專訪。（取材自「疾控學子」微信公眾號）

北京疫情之嚴峻，從官方報告致死病例即可看出。不過專家認為，北京疫情高峰很快會過去，至少會在春節前，也強調第四季一定要變換疫苗，勿再施打滅活疫苗。

曾任中國衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光22日在網易未來大會「創新力論壇」上指出，新冠病毒的病死率，在武漢的時候已經超過5%，而現在「遠遠低於千分之一，甚至可以說是低於萬分之一了」。

對於中國之前接種疫苗是不是不起作用？曾光認為，「還是起作用的」，他分析，這次的發病溫度比較高，39度、40度都有，「易感者可以說阻擋它的傳播效果不好，但是預防重症發生，預防死亡，還是起到一定效果的」。他也強調，不能把病例的大幅度上升歸結為疫情的放開，它是綜合原因造成的，包含自然因素與社會因素等。

對於目前中國輿論擔心的二次感染問題，曾光直言，這次感染風波來得很重，「一個特點是給我們普及了一下自然免疫」，如今加強疫苗接種要快馬加鞭，特別是要對老年人還沒被感染的，對醫務人員，對和公共接觸比較多的人員，要率先進行疫苗接種。

他並建議，不管是以前打了兩針還是三針的人員，都可以開始打第四針了。在這之中，必須注意「第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了」。

疫苗 疫情 北京

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