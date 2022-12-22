英研究估計：中國每日新冠死亡數「超過5000人」

圖為重慶醫科大學附屬第一醫院急診室內22日景象。(Getty Images)

由於官方不再發布每日疫情 通報，外界已無從了解中國當前新冠疫情實際形況。據美國之音報導，英國 健康數據公司Airfinity估計，中國目前每天可能有5,000多人死於新冠病毒，這與北京 當局公布的數據形成鮮明對比。

對於中國不再公布每日疫情，世界衛生組織突發公共衛生事件主任瑞安（Mike Ryan）21日說，「我不想說是中國主動地不告訴我們那裡發生了什麼，我認為他們的行動落後於實際情況的發展」。

他認為，由於病例大幅增加，中國統計新冠感染病例的努力可能面臨困難。但瑞安也指出，「在中國，據報導需要重症監護的病例數量相對較少，但是據傳聞，重症監護病房已經滿員。」

總部位於英國的Airfinity表示，它使用基於中國地區數據的模型得出的結論顯示，目前中國每日新冠感染人數超過100萬。

Airfinity在一份聲明中說，該公司估計的數據「與官方數據形成鮮明對比，官方數據報告過去一周有1,800例病例，死亡人數僅7人」。

Airfinity表示，其死亡風險分析表明，中國目前的新冠疫情可能導致130萬至210萬人死亡。Airfinity預估，中國這波疫情可能會有兩個高峰，在目前病例數激增的地區， 明年1月中旬會迎來每天新增370萬感染病例的高峰，其他省份會在明年3月面臨每天420萬的新增病例。

該公司表示，目前北京和廣東的病例數增長最快。美國之音表示。Airfinity公司的網站顯示，該公司在2020年建立了「世界上第一個專門針對新冠病毒的健康分析和情報平台，該平台現在是全球決策者和媒體值得信賴的來源」。