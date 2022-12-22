我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「時機對了」澤倫斯基10小時訪美行 事前構思數月

馬斯克：2年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

英研究估計：中國每日新冠死亡數「超過5000人」

記者林則宏／即時報導
圖為重慶醫科大學附屬第一醫院急診室內22日景象。(Getty Images)
圖為重慶醫科大學附屬第一醫院急診室內22日景象。(Getty Images)

由於官方不再發布每日疫情通報，外界已無從了解中國當前新冠疫情實際形況。據美國之音報導，英國健康數據公司Airfinity估計，中國目前每天可能有5,000多人死於新冠病毒，這與北京當局公布的數據形成鮮明對比。

對於中國不再公布每日疫情，世界衛生組織突發公共衛生事件主任瑞安（Mike Ryan）21日說，「我不想說是中國主動地不告訴我們那裡發生了什麼，我認為他們的行動落後於實際情況的發展」。

他認為，由於病例大幅增加，中國統計新冠感染病例的努力可能面臨困難。但瑞安也指出，「在中國，據報導需要重症監護的病例數量相對較少，但是據傳聞，重症監護病房已經滿員。」

總部位於英國的Airfinity表示，它使用基於中國地區數據的模型得出的結論顯示，目前中國每日新冠感染人數超過100萬。

Airfinity在一份聲明中說，該公司估計的數據「與官方數據形成鮮明對比，官方數據報告過去一周有1,800例病例，死亡人數僅7人」。

Airfinity表示，其死亡風險分析表明，中國目前的新冠疫情可能導致130萬至210萬人死亡。Airfinity預估，中國這波疫情可能會有兩個高峰，在目前病例數激增的地區， 明年1月中旬會迎來每天新增370萬感染病例的高峰，其他省份會在明年3月面臨每天420萬的新增病例。

該公司表示，目前北京和廣東的病例數增長最快。美國之音表示。Airfinity公司的網站顯示，該公司在2020年建立了「世界上第一個專門針對新冠病毒的健康分析和情報平台，該平台現在是全球決策者和媒體值得信賴的來源」。

疫情 北京 英國

上一則

疫情海嘯來襲…深圳發燒門診得等15小時、退燒藥限購

延伸閱讀

中國疫情兇猛 世衛憂：需要更多有關中國新冠重症的信息

中國疫情兇猛 世衛憂：需要更多有關中國新冠重症的信息
中國新冠病例增 印度隨機對入境旅客快篩

中國新冠病例增 印度隨機對入境旅客快篩
中國工程院2院士同日「因病過世」 都未提到新冠

中國工程院2院士同日「因病過世」 都未提到新冠
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務