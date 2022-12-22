疫情海嘯來襲…深圳發燒門診得等15小時、退燒藥限購

深圳市龍華區人民醫院工作人員手舉的告示牌寫著：「發熱門診預計等待15小時」。（取自微博）

據港媒報導，中國在放寬防控措施後，確診人數急增，不少城市已傳出病患塞爆醫院，發熱（發燒）門診大排長龍。微博與推特近日均流傳一則影片，顯示深圳市龍華區人民醫院外等著看病的民眾大排長龍，還有醫院工作人員手舉告示牌寫著：「發熱門診預計等待15小時」。

如同中國多數地區，深圳已不再發布每日疫情 訊息。深圳市衛健委網站最近一次公告的疫情訊息是12月16日0-24時，深圳新增本土新冠肺炎 確診病61例，其中龍華區僅1例。

深圳一名台商說，近日身邊越來越多人「陽了」，確診的人都是先從發燒開始。因為到醫院看病的人實在太多了，他告訴員工如果不是很不舒服，就別浪費時間去醫院排隊，而且「扎堆」去醫院可能更危險。

不只看病難，這名台商表示，深圳現在「退燒藥一顆都買不到」，很多人只能用「土方法」退燒，像是冰袋冰敷額頭、泡熱水澡、吃維他命C等等。

深圳市衛健委19日即發文稱，「醫療機構正『壓力山大』，而發熱門診首當其衝」。公告呼籲當地民眾：「感染了新冠病毒不一定要去醫院，無症狀、無嚴重基礎疾病的陽性者可以優先居家隔離治療。」

深圳市市場監督管理局22日則發布一份通知指出，近期深圳退熱藥、抗原檢測 試劑（快篩）需求量劇增。爲緩解市民買藥難題，最大限度滿足患者的用藥需求，對含布洛芬、對乙酰氨基酚、雙氯芬酸鈉的單方和複方口服製劑等退熱藥品和抗原檢測試劑實行「拆零銷售」（分拆銷售）。

根據這份通知，現在深圳民眾每人每次只能購買不超過三天用藥量的退熱藥品，抗原檢測試劑每人每次限購不超過5人份。購買時需憑身分證購買，零售藥店需對購買者進行實名登記。