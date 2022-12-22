日媒：日修訂安保文件當天 習下令遼寧艦模擬攻擊琉球群島

中國解放軍海軍航空母艦遼寧艦。(路透)

日本 內閣會議16日通過新版「國家安全保障戰略」等「安保三文件」。讀賣新聞22日引述中國政府相關人士報導，中國國家主席習近平親自下令，由解放軍 首艘航空母艦遼寧艦 為首的航艦打擊群，當天在日本沖繩縣南方的西太平洋，進行模擬攻擊日本南西諸島（琉球群島，行政區分別隸屬日本鹿兒島縣及沖繩縣）的訓練，給日本「下馬威」。

前述相關人士說，遼寧艦打擊群這次的演習時間自16至26日，其中包括幾艘可以執行對地攻擊的中國海軍最新055型大型飛彈驅逐艦。訓練目的在於反制據稱日方正研究在南西諸島部署飛彈的計畫，藉此實施從西太平洋海上，對南西諸島發射飛彈的遠程打擊訓練，並進行航母艦載機的起降訓練，以及反潛訓練。

中國目前採取「積極防禦」的軍事戰略，美國國防部對此指出，此一戰略有可能帶有對進行攻擊準備的敵方，發動先制攻擊的可能性。由於新版安保三文件（或稱防衛三文件）已載明日本將保有「反擊能力」，因此北京提防日方在南西諸島部署大量飛彈，於是習近平下令，選在日本內閣會議通過該文件的當天舉行前述演習，給日本對中國的新安保戰略一個下馬威。

中國航母打擊群的「冬季演習」，往年都在12月左右、按照其年度計畫實施，但習近平特別下令遼寧艦於16日當天進行冬季遠洋訓練，同及遼寧艦打擊群穿越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽，駛入太平洋。與此同時，解放軍派戰略轟炸機對台灣本島進行東西兩面夾擊訓練。

另一方面，解放軍艦和俄羅斯海軍軍艦在東海的中國浙江省舟山群島海域，自21至27日舉行為期一周的聯合演習，實施反潛訓練和海上封鎖訓練。