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本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

中國快篩試劑短缺 採購員提10萬人民幣現鈔到工廠等貨

記者林宸誼／即時報導
貴州省仁懷市一位市民，展示剛剛購買的限價快篩檢測試劑。(中新社)
貴州省仁懷市一位市民，展示剛剛購買的限價快篩檢測試劑。(中新社)

中國新冠感染人數快速攀升，居家自行檢測需求大增，抗原（快篩）試劑也出現短缺，有公司採購人員提了人民幣10萬元（約1.4萬美元）現金，到快篩試劑廠商門口搶購。而在市面上，快篩試劑的價格也從「一日一變」變成「半日一變」。

澎湃新聞報導，防疫新十條發布後，中國有公司考慮到員工人數眾多，立即採購快篩試劑，該公司採購人員表示，多個供應商都説檢測包貨量不多，所以他直接從財務提了人民幣10萬元現金，開車去工廠門口等貨。

這名採購員指出，「當時門口已經有兩個同行在等貨，大家都是提著現金，特殊時期肯定都是一手交錢一手交貨，不可能再讓你先拿貨再付尾款。」最終他以每劑人民幣5元的價格買到公司所需的快篩試劑。

廣發證券曾在研報中測算，中國國產快篩試劑單人份成本約為人民幣2元至3元。這些採購員拿到的並非快測廠商的出廠價格，實際和他們對接的是具備銷售資質的供應商，由於快篩資源緊缺，經銷商直接在工廠門口就完成分銷，根本等不到把貨拉回倉庫。

「現在快篩試劑的價格已經不是一天一報價，有的都縮短到半天一報價，我這裡的報價已經到每劑人民幣9元，而且還要搶。」這名採購員慶幸買得早了兩天，「當時拿貨的價格，跟現在相比真的是友情價。」

為應對需求高峰，多家快篩試劑上市公司表示將加大產能，有公司爭取12月和明年1月的時候產能可擴大4倍，並明確供貨將優先滿足醫療機構和藥店等。

另外，為抑制市場價格亂象，多地政府採取限價限量供應的方式，保證市民購買價格穩定。

其中，舟山市當局聯合相關企業緊急採購一批10萬人份的快篩試劑，以成本價調撥供應給全市若干零售連鎖門店銷售，採取「手機網上預約、藥店付款取貨」的方式，每劑快篩售價人民幣4元，每人限購5劑。

合肥市則協調連鎖藥房，透過美團、餓了麼第三方網路平台，向市民實名限量供應N95口罩和快篩試劑。同樣採取線上下單、線下自提方式，每位手機用戶每5日可以購買1次，每次限購限購5個N95口罩及25劑快篩試劑。

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