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中國工程院2院士同日「因病過世」 都未提到新冠

記者陳言喬／即時報導
中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）
中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）

中國衛健委今日通報新增2966例本土病例，通報中依然沒有新增死亡病例。近來中國被質疑染疫死亡者眾多，都未提及與新冠有關，21日中國就有兩名中國工程院院士「因病過世」。

據@光明日報報導，中國雷射技術專家、中國工程院院士趙伊君，因病醫治無效，12月21日在北京逝世，享年92歲。趙伊君主要從事原子分子物理和物理力學雷射技術研究，是中國雷射武器的開創者和奠基人之一。

同一天，稀土冶金專家、中國工程院院士張國成也因病醫治無效，在北京逝世享年91歲，他為中國的稀土工業發展、確立中國稀土工業做出重大貢獻。

自12月以來，中國兩院院士已有多人身故，除上述兩人外，還包括中國科學院院士、力學家，清華大學航太航空學院工程力學系教授黃克智，6日去世，享年95歲。

工程院院士、光纖通信專家趙梓森，15日去世，享年91歲。

工程院院士、環境工程學家湯鴻霄，16日去世，享年91歲。

其他知名人士還有：著名經濟學家、北京大學光華管理學院榮休教授曹鳳岐21日中午在北京逝世，享年77歲。

上海交通大學著名歷史學者劉統，21日去世，享年71歲。

北京同仁堂施小墨中醫館館長，京城四大名醫施今墨之子、施門學術傳人施小墨，20日在北京逝世，享年78歲。

江西省政協原主席朱治宏，20日在南昌逝世，享年89歲。

中國傑出的馬克思主義經濟學家、教育家，中國人民大學榮譽一級教授胡鈞，20日在北京逝世，享年94歲。

上述他們全被通報「因病醫治無效」過世，也都未提到是什麼病導致身故。

中國通報新冠死亡病例極低，與外界的認知完全相反。新加坡「聯合早報」引述 亞太臨床微生物學與傳染病學學會會長淡馬亞（Paul Tambyah）訪問時指出，中國一直以來都採用較為保守的計算方法。

而各國對判斷冠病死亡病例的定義有所差異。彭博報導，在美國，任何人因感染冠病死去，無論是因肺炎或病毒引發的併發症，都被列為冠病死亡病例；在英國和紐西蘭，任何人在冠病檢測呈陽後28天內死去，都算作冠病死亡病例。

淡馬亞指出，中國計算死亡病例的方式其實與世界許多國家相似，包括新加坡。

他說，這些國家都對世衛的「冠病所致死亡」定義採取了更為保守的詮釋。根據世衛指南，這被定為「冠病疑似或確診病例因臨床上相符合的病情導致的死亡」。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強20日已在中國國務院記者會上回答提問時指出，當局只會將新冠檢測陽性、死於呼吸衰竭的人算作染疫死亡人數；因其他基礎病或心髒病發作等導致死亡的人數，即使他們死前感染冠病，也不會被歸類為新冠死亡病例。

北京 稀土 新加坡

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