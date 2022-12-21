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中國稱肺炎「呼吸衰竭」才算染疫亡 標準不同於歐美

中央社／台北21日電
中國近日染疫情況持續飆升，有專家認為應該監控數據防止壓倒醫療系統。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
中國近日染疫情況持續飆升，有專家認為應該監控數據防止壓倒醫療系統。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

美國自由亞洲電台（RFA）昨天報導，美國與英國界定感染新冠病毒致死的病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者，中國則稱只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才算染疫病亡，明顯大不同。

報導說，美國疾病管制與預防中心（CDC）官網顯示，若新冠病毒是導致病亡的條件之一，可被列入死因。在許多情況下，病毒會導致危及生命的疾病。

CDC指出，若一名確診者死於車禍則不會被列死亡病例，除非體檢醫師認爲病毒是車禍的肇因。

此外，英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）公布的染疫病亡病例也包括任何經檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者。

這些歸類方法與世界衛生組織（WHO）的見解大致相同。世衛組織曾強調，全球可能低估染疫死亡人數。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）表示，中國應該接納其他國家的抗疫經驗，來面對現在的難關。

他說，「我們也曾犯了災難性的錯誤，失去了120萬人。美國有很好的醫療技術、更好的疫苗和藥品，從抗疫中學到很多。我們應該努力與中國分享抗疫的最佳方法。」

莫里森指出，「當然中國會有一些抵抗，但我們應擺脫政治因素進行科學性的討論，避免雙方分化和不信任。」

中國國務院聯防聯控機制昨天舉行記者會，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭爲首要死亡診斷，歸類爲新冠病毒感染導致的死亡。」

他說，「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類爲新冠導致的死亡。」

RFA的報導說，換言之，中國當局只計算確診又死於呼吸衰竭的病患才算染疫病亡，如此似乎縮小染疫身故的範圍。

美國哈佛大學公共衛生學院榮休病毒學教授李敦厚認爲，作爲醫療及科學相關的依據，中國應公布兩種分類的死亡人數，以便中國自身和其他國家都能研究受益。

中國放寬防疫管制後疫情大爆發，RFA報導說，廣西自治區疾控中心主任卓家同和英國科學信息和分析公司 Airfinity參考香港染疫模式預測，中國將有逾200萬確診患者病故。

英國 車禍 CDC

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