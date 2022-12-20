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上海發燒門診塞爆 有病患排隊3小時只分到2粒藥

記者陳言喬／即時報導
許多上海民眾到各大醫院的發熱（燒）門診前排隊。（路透）
許多上海民眾到各大醫院的發熱（燒）門診前排隊。（路透）

中國防疫「新十條」公布後，多地醫院的發燒門診均大排長龍，在上海有病人說排了4、5小時，還有人體力不支昏厥。亦有病人排隊3、4小時，只配到了兩粒「布洛芬」，與醫生發生爭執。

新民晚報報導，上海市同濟醫院前去支援發燒門診的醫生李冰指，排隊的人群中，有人由於時間太長而蹲下休息。比較重的病人好幾個，馬上走急診通道收進去了，周日（18日）一天，排隊的人群中就有幾個人昏厥過去。

她表示，即使他們吃午飯、穿脫衣服的時間壓縮在半小時以內，依然有看不完的病人。這種狀態，可能還要持續很長一段時間。

還有病人排隊3、4小時，只配到了兩粒布洛芬（一種解熱鎮痛藥），一下子克制不了情緒，和醫生發生爭執。

另據科技日報報導，中國工程院院士張伯禮18日接受採訪時提到，建議將目前的新冠肺炎概念分為三類：新冠病毒感染者（無症狀）、新冠上呼吸道症狀患者、新冠肺炎患者（肺炎表現）。

他表示，對三類人群應該明確區分，並進行分類干預。由此可以將防控策略重心由「群防群控」轉變到「防重症、降死亡」的新階段，將醫療和相關社會資源集中用於老人及脆弱人群的照護和重症患者救治。

新冠肺炎 防疫

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