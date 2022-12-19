北京新增5例死亡 各地搶藥 北京珠海退燒藥分拆銷售

中國官方公布新增5例死亡，救治重症患者已是各地醫院重要工作。圖為遼寧省瀋陽市中國醫科大學附屬盛京醫院南湖院區急診救治情況。（新華社）

中國疫情 爆發，但官方公布的數字始終維持低檔，中國衛健委20日公布新增本土2656例，其中以廣東與北京 最多。衛健委還公布新增5例死亡，均在北京，北京此輪疫情已致9人死亡。

不過，大多數民眾仍對官方公布的新增感染確診病例和死亡數據存疑。部分境外媒體與網路公布的消息指，多地殯葬業者十分忙碌，目前包含北京的八寶山及順義等10多家殯儀館的火化爐已不分晝夜地運作。還有網友透露，13日時北京的火葬場預約已排至7天以後，近幾日的死亡案例更排到明年1月。網路上的影片顯示大批車輛排隊等待開進火葬場進行火化。

各地也出現搶藥現象，廣東珠海還推出購買退燒藥品須實名制且限量購買，當中的退燒藥布洛芬將拆開盒裝零售，一人7天內不能購買超過6粒。北京市也要求對於投放至藥店的大包裝退燒藥嚴格要求按需拆散銷售。

根據微信 公眾號「珠海發布」，20日起，珠海市內有約500多家零售藥店將開始供應拆零銷售的退燒藥品。為避免盲目囤藥，保供藥品的購買實施實名登記，限制購買數量。這些藥品在銷售上將按照「定點、限量、拆零、限價」原則。