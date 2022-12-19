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小米驚傳啟動年底大裁員 規模或達15％逾5000人

記者葉文義／即時報導
小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。(新華社)
小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。(新華社)

中國手機市場寒風吹起，品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。以目前小米全職員工約3.5萬人推算，這波裁員人數預估將超過5000人，並涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門。

據界面新聞引述一名小米員工表示，本輪裁員整體力度暫未明確，各部門之間裁員力度不盡相同，其中，中國區個別部門裁員比例高達 75％，互聯網部也有團隊裁員 40％。

小米財報顯示，截至9月30日，小米集團共有3萬5314名全職員工，其中3萬2609名位於中國。此前已有消息稱小米計畫大規模裁員，以此減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到6千人，而按照這一數字估算，裁員幅度則接近20％。

據報導，小米給出的補償方案為「N+2」，許多被裁員工對於補償方案相對滿意，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎還勝一籌。針對上述消息，小米方面暫未置評。

今年以來，小米前3季度經調整後利潤分別為人民幣28.6億元、20.8億元、21.2億元，與2021年單季人民幣50、60億元水準相去甚遠。背後除了單季營收接連下滑之外，造車的投入也在逐步攀升，合計已達人民幣18.65億元。

小米主營手機業務疲軟，據第3季財報，小米手機業務實現營收人民幣425.1億元，年減11.1％。出貨量為4020萬台，年減8.4％。根據Counterpoint的統計數據，2022年第3季度，小米在中國智慧手機市場占有率從2021年同期的14％跌至13％，排在第五位。同時，小米還要排解去年遺留下來的庫存問題。

小米的壞消息還不止於此。據中媒報導，小米汽車的開發專案進度不如預期，最終可能導致產品競爭力下降。

實際上，小米在去年3月宣布要造車之後，小米就加快速度，今年8月11日，小米董事長雷軍首度公布小米自動駕駛的研發進展時曾表示，小米自動駕駛要採用全棧自研演算法，全力研發自動駕駛技術，已組建500人規模的團隊，2024年進入行業第一陣營。

據瞭解，小米的研發團隊還在不斷擴大中。在今年第3季度財報電話會議上，小米總裁王翔表示，小米汽車的研發團隊目前為1800人左右。

界面新聞分析，對於造車業務，不僅要有強大的研發團隊，更直接的是能否持續大資金投入，畢竟造車是相當燒錢的業務。在基本面重回增長之前，「降本增效」是小米當下最需攻下的課題之一。「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。」小米集團總裁王翔在第三季度財報會議上也曾提到，「我們現在正在做進一步的規劃，怎麼樣提高我們的人效，降低我們的成本。」

小米 裁員 手機

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