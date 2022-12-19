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中國前工信部長肖亞慶 雙開後「積極退贓」獲降級退休

記者陳言喬／即時報導
中國前工信部長肖亞慶。（人民網）
中國前工信部長肖亞慶。（人民網）

中共中紀委今天通報前工信部長肖亞慶「紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款」，鑒於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，對其從寬處理。決定給予肖亞慶開除黨籍，政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

工業和資訊化部黨組書記、部長肖亞慶今年7月底涉嫌違紀違法，被中央紀委國家監委審查調查。

12月19日，中央紀委國家監委網通報，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對工業和資訊化部原黨組書記、部長肖亞慶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報稱，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。

鑒於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

中共 退休

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