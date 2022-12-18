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央視名嘴「莫斯科大學教授」 遭踢爆學歷全冒充

中國新聞組／北京19日電
王曉偉冒用「莫斯科大學外籍教授」身分，成為央視名嘴。（央視畫面截圖）
王曉偉冒用「莫斯科大學外籍教授」身分，成為央視名嘴。（央視畫面截圖）

2019年7月10日，中國央視連續10天播放由王曉偉講述的專題節目「彼得大帝」，據稱收視火爆。這位央視名嘴也成為鳳凰衛視、東方衛視、深圳衛視等中外媒體的常客，並且自稱是「莫斯科大學副教授」、「莫斯科大學外籍教授」。但詭異的是，莫斯科大學社會學系發表聲明，否認有「王曉偉教授」，中國政法大學歐洲研究中心亦發表聲明，稱未聘請「王曉偉」為研究員，直指王假冒大學教授或研究員。

香港01報導，王曉偉以俄羅斯專家的身分在內地受訪、寫論文，是央視常客。2019年，央視曾連續播放由王曉偉講述的專題節目「彼得大帝」數日；在俄烏爆發戰爭後，王曉偉更成為熱門採訪對象。

據了解，王曉偉著有「走近普亭」，自稱「在莫斯科大學獲得碩博士學位，2011年被莫斯科大學社會系評聘為副教授、外籍教授，是該系第一位獲聘的中國學者。」他還自稱是「中國政法大學歐洲研究中心研究員，致力於俄羅斯問題研究近20年」。

王曉偉冒用「莫斯科大學外籍教授」身分，在北京大學參加活動。（取材自微博）
王曉偉冒用「莫斯科大學外籍教授」身分，在北京大學參加活動。（取材自微博）

王曉偉在接受人民網、東方衛視、深圳衛視等中外媒體採訪時，都自稱是「莫斯科大學副教授」、「莫斯科大學外籍教授」，還以此職稱受邀到北大演講、出版學術論文。

不過，日前莫斯科大學社會學系發表聲明，否認有「王曉偉教授」，中國政法大學歐洲研究中心亦發表聲明，稱從未聘請「王曉偉」為研究員。

聲明中稱出，王曉偉與該學系以及莫斯科大學沒有任何關係，社會學系目前沒有外國公民（含中國公民），獲任命為「外籍教授」。王曉偉在公開活動中對自己身分的宣稱，僅代表其個人，與社會學系及莫斯科大學無關。

中國政法大學「中國-歐洲/歐盟法律研究中心」也發表聲明說，本中心從未以任何方式聘請過名為「王曉偉」的人員為中心研究員。

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