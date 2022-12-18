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中國加班生產感冒發燒藥 1藥廠日產布洛芬150萬片

新華社北京12月18日電
12月16日，老百姓大藥房長沙物流中心內，工作人員正在搬運藥品。 (中新社)
12月16日，老百姓大藥房長沙物流中心內，工作人員正在搬運藥品。 (中新社)

連日來，各地新冠病毒感染後治療藥物的需求明顯增長。國務院聯防聯控機制日前召開新聞發布會表示，當前，新冠肺炎疫情防控的工作目標是保健康、防重症，當務之急是保障好群眾的就醫用藥。

在遼寧方大集團東北制藥生產車間，外包裝生產線上，身著白色工裝的工作人員快速將從自動化生產線下來的對乙酰氨基酚片等進行分裝、成箱、入庫。目前這裡所有員工倒班、延時工作，日夜連續生產，日產量達平時的兩倍。

在河北東風藥業有限公司，各條生產線滿負荷運轉，主要生產布洛芬、復方氨酚那敏顆粒等藥品。其中，布洛芬日產能力達到150萬片，可滿足30萬人的日用量。

近日，不少瀋陽市民發現，東北制藥旗下東北大藥房出售的退燒藥「撲熱息痛」，每人限購2板，每板售價2元。東北制藥表示，企業正加班加點生產對乙酰氨基酚片等治療發燒感冒的藥品。

瀋陽市工業和信息化局醫藥處處長于海鵬介紹，東北制藥藥品種類多，退燒、止咳、抗生素藥品達19種，其中，生產復方氨酚烷胺片、撲熱息痛片、維生素C片等藥品的多條生產線已是晝夜運轉；含有解熱鎮痛及抗病毒成分的復方氨酚烷胺片產量一再提升；市民急需的撲熱息痛片，每天生產22小時，日產能已經達到平時的兩倍。清宮藥業用於退燒、清瘟的相關中成藥，日產能已達12萬丸；東陵藥業用於治療咳、痰、喘的藥物，日產能已達240萬粒。

瀋陽市發展改革委一級調研員劉耀國介紹，瀋陽市共有藥品生產企業12家，生產抗病毒、抗生素、退燒、止咳等「兩抗一退一止」藥品40個品種。連日來，各藥品生產企業開足馬力生產。

在河北省安國市藥都制藥集團股份有限公司車間內，經過十多道工序後，一盒盒感冒清熱顆粒被運往全國各地。公司總經理李龍表示，感冒清熱顆粒被列入北京市《新冠病毒感染者用藥目錄（第一版）》後，訂單增加了20%。公司在增加原料儲備的同時，重新安排生產班組，實行工人「三班倒」，確保24小時不間斷生產。

位於河北省衡水市冀州區的葵花藥業集團(冀州)有限公司實施閉環生產管理，抓緊生產感冒清熱顆粒、小兒感冒顆粒等解熱鎮痛類藥品。公司總經理龍陵說：「在政府部門的大力幫扶下，現在每一個車間都馬力全開、加班加點，全力以赴保障相關藥品生產，最大限度滿足全國各地群眾的用藥需求。」

東風藥業公司專門開設對外銷售窗口，向本地群眾平價、限量銷售布洛芬、復方氨酚那敏顆粒等藥品。

國務院 北京 疫情

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