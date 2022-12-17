很多公主陽了？上海迪士尼又關部分設施

上海迪士尼8日才重新開園，不料16日晚間突然發布聲明表示降載開放。（美聯社）

中國疫情 海嘯一波又一波，繼北京疫情大爆發後，上海也拉警報。上海市教委緊急發布中小學改線上教學；聖誕跨年前，上海迪士尼 再度封閉景點。此外，廣州、湖南長沙及江蘇南京等大城市的多間中小學校17日宣布，自19日起再度恢復網課安排。

當前中國各地染疫人數快數增加，上海17日上午突然宣布，根據當前疫情防控有關部署，經研究決定，上海全市中小學校自12月19日起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學。與此同時，幼兒園（含托育機構、托兒所）自12月19日起停止幼兒入園。

上海迪士尼宣8日才重新開園，不料，16日晚間突然發布聲明表示，現階段需臨時降低人員配置、關閉部分景點、餐廳和商店，以降載方式對外開放。網友猜測「意思就是很多演員都陽了，很多表演沒辦法按常規配置表演」。

疫情席捲中國各地，北上廣陸續進入這一輪疫情的「震中」，下一個重災區會有誰？包括浙江、江西、山東、多地成立應急工作，應對疫情高峰。

據浙江日報報導，浙江杭州市發燒病人從12日起逐日急增，浙江醫院三墩院區發燒門診16日接診逾600人，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院兩個院區也接診逾千人。多家醫院的醫生都表示，發燒門診中，90%的患者都是新冠病毒陽性。

當地核酸檢測 能力超載，16日到浙大邵逸夫醫院核酸檢測人龍有100多米長，該院每天能做1萬多份，但已超負荷。杭州宣布，17日起全市所有醫療機構門急診取消核驗48小時核酸陰性證明。