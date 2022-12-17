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美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

學者：很多台商訂單損失一般 留住台商難度很大

記者林則宏／即時報導
有學者指出，目前中國的台港澳企業都「非常難」。圖為唐山港貨櫃碼頭。新華社
有學者指出，目前中國的台港澳企業都「非常難」。圖為唐山港貨櫃碼頭。新華社

2022年已近尾聲，展望來年，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，明年中國「穩外貿」難度將加大。他還表示，台港澳企業目前在中國都「非常難」。他接觸的很多台商協會會長都說訂單損失了50%，中國如何留住台港澳企業難度將很大。

張燕生17日在「《財經》年會2023：預測與戰略」論壇上表示，IMF總裁近日說了句話，明年大約有三分之一的經濟體會陷入經濟萎縮。在這種情況下，我們可以看到當前的國際環境錯綜複雜，明年甚至後年都將很難。

他指出，當前全球化已經停滯，也就是一個黃金時代結束了。危機前，全球貿易增長率是經濟增長率的1.5倍到2倍，危機後下降到0.5倍到1倍，而全球供應鏈也將跟著重塑。

張燕生稱，跨國公司正在構建兩個平行的經濟和產業體系，一個是中國的，還有一個就是中國以外的。此外，過去三年新冠疫情對世界、對中國的影響都非常大，最大的影響還不在於新冠病毒的病死率，而是疫情在中國和世界形成的信息的鴻溝、誤解的鴻溝和漸行漸遠。

他認為，在這種情況下，全球產業鏈供應鏈脫鉤斷鏈的風險將在明年上升。人們非常擔心一些國家尋求用時間來瓦解中國供應鏈的根基，十年左右把全球供應鏈對中國的依賴降到40%以下。因此中美迫切需要管控彼此之間的分歧和風險，最大限度地降低不確定性，是中國面對全球供應鏈脫鉤斷鏈風險非常重要的舉措。

張燕生預期，明年中國穩外貿的風險將會明顯加大。他舉出一組數據稱，今年4月，中國外貿進出口增速是0.1%；今年11月，中國外貿進出口增速是也0.1%，「也就是，我們從4月份的谷底到了11月份再次回到谷底」。

張燕生指出，今年前11個月，中國加工貿易僅增長1.3%，這意味台港澳企業在中國「非常難」。「我接觸很多台商企業一些協會的會長，他們就講他們的訂單損失了50%，也就是說怎麼能夠把過去40年伴隨改革開放的台港澳企業留住？難度很大」，張燕生說。

此外，今年前11個月外資企業進出口的增速也只有0.1%，占比則已降至33.1%。張燕生表示，怎麼能夠穩住外資將是中國官方一項重要的工作。他預期，明年中國「穩增長」如何穩住外貿、穩住外資，將是很大的挑戰。

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