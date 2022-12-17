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美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

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美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

中央社芝加哥16日綜合外電報導
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

據美國健康計量評估研究中心（IHME）今天發布預測報告指出，中國從嚴格的COVID-19防疫措施中驟然鬆綁，恐致病例數激增，預估2023年染疫死亡將超過100萬人。

路透社報導，健康計量評估研究中心預估，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數將於4月1日左右達到高峰，屆時死亡人數將達32萬2000人。該中心主任莫瑞（Christopher Murray）表示，屆時中國將有約1/3人口已染疫。

自防疫限制鬆綁以來，中國國家衛生健康委員會尚未通報任何官方死亡病例。官方上次通報染疫死亡病例是在12月3日；中國迄今通報染疫死亡總人數為5235人。

中國歷經前所未見的抗議浪潮後，政府於12月針對世界上最嚴格的COVID-19防疫措施展開部分鬆綁，目前正處於疫情高峰，人們擔心疫情可能在下個月的農曆新年假期橫掃國內14億人口。

莫瑞今天在線上公布這項預測報告時表示：「沒有人想到他們會堅持COVID清零這麼久。」

他指出，中國清零政策可能有效阻止早期的變種病毒，但Omicron變異株的高度傳播性讓清零難以為繼。

健康計量評估研究中心是西雅圖華盛頓大學（ University of Washington in Seattle）的獨立機構，其預測報告在疫情流行期間備受政府與企業信賴，該中心利用香港最近的Omicron疫情地方數據和資訊進行推估。

莫瑞指出：「武漢疫情爆發以來，中國鮮少通報死亡病例，因此我們透過香港了解染疫死亡率。」

為了進行推估，健康計量評估研究中心還使用中國政府提供的疫苗接種率資訊，以及各省區在染疫率上升時的因應措施。

另有專家預估，中國最終染疫人口比例將達到約60%，預計1月達到高峰，對於年長者及有潛在病史等弱勢人口衝擊最大。

疫情 防疫 香港

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