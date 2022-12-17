為官方防疫成果唱讚歌 新華社：病毒弱了，我們強了

圖為上海一所醫院發熱門診，醫護人員正在推送一名病患。美聯社

今年以來，中國各種防疫 亂象頻傳，近期民怨更隨著疫情 快速升溫。為此，中國媒體近期積極為官方的防疫作為辯護，繼人民日報之後，新華社17日也發表題為「成果來之不易 啟示彌足珍貴—三年抗疫實踐系列述評之一」的文章稱，三年來與病毒的較量，中國統籌疫情防控和經濟社會發展已經取得重大積極成果。

文章稱，「我們贏得了疫情突襲之際『生命保衛戰』的勝利，將重症和死亡人數盡最大可能降至最低；我們贏得了常態化防控階段的抗疫主動權，為全民廣泛接種疫苗、快速檢測 試劑和藥物研發爭取了寶貴的窗口期；我們贏得了應對風險和挑戰能力的穩步提升，努力用最小代價實現了最大防控效果，為新冠病毒致病力、毒性持續下降之後優化調整防控措施提供了空間，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響。」

新華社強調，「人民至上、生命至上」是中國共產黨對14億多人民的莊嚴承諾，是世紀疫情面前的中國選擇，是中國抗疫不變的遵循。世界衛生組織最新公布的數據顯示，全球累計新冠確診病例超過6.46億例，死亡病例超過663萬例。而中國的新冠發病、重症和死亡比例均處於全球最低水平。

文章稱，「回望近三年來的抗疫之路，所有的付出、所有的艱辛、所有的努力，都是值得的！」「近三年來，面對疫情跌宕反覆，中國交出世所矚目的成績單：2020年成為全球率先實現經濟正增長的主要經濟體；2021年經濟規模突破（人民幣）110萬億元，兩年平均增長5.1%；2022年經濟頂住壓力、穩中求進，持續鞏固回升態勢……」

文章最後強調，「近三年來，病毒弱了，我們強了」。當前，雖然疫情仍在持續，但「我們有方法、有底氣、有能力高效統籌疫情防控和經濟社會發展，同樣更有基礎、有條件、有信心打贏常態化疫情防控攻堅戰」。

人民日報15日也曾發表署名「任仲平」的評論文章，宣揚三年抗疫下來，「神州大地正升騰著澎湃活力，展現出萬千氣象」；「以習近平同志為核心的黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的」。

但德國之聲中文網指出，這樣的表述引來中國網友的嘲諷，有人稱之為「打腫臉充胖子」、「喪事喜辦」。《紐約時報》認為，這篇評論「是一個明確的信號，表明政府將堅持宣傳自己獲得勝利的信息。它想讓公眾接受這種敘事，忘掉發生在他們身上的事情，接受現實。」