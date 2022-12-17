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中美關係何時走向穩定？解放軍少將：10年差不多

記者陳政錄／北京即時報導
解放軍海軍少將楊毅。（取材自環球時報）
解放軍海軍少將楊毅。（取材自環球時報）

中美關係未來將如何共處，解放軍海軍少將楊毅17日表示，中長時間內，美國將中國設定為「唯一的最主要的戰略競爭對手」這個結論不會變，現在美國總體力量比中國強，所以屢屢觸碰中方紅線，但隨時間推移，兩國力量對比天平趨於平衡時，也許是關係走向相對比較穩定的時候，「我覺得十年也差不多」。

中共黨媒「環球時報」17日舉辦年會，在「中美共處：新模式要磨合多久？」議題討論中，楊毅做出上述表示。

楊毅表示，中美兩國是「志不同道不合」，即中國主張構建「人類命運共同體」，美國則試圖維持和強化它的全球霸權地位，中國主張不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏，而美國堅持從實力、地位出發，與中國進行競爭。

因此，楊毅認為，在短期間包括中長時間內，美國對中國的戰略定位，即中國是美國「唯一的最主要的戰略競爭對手」這個結論不會變。中美之間的競爭是難以不免的，這是不以人們的意志為轉移的。

楊毅說，現在的關鍵是如何競爭，中方主張新型大國關係，合作共贏，美國信奉「叢林法則」，但中美關係現在至少有一點是公約數，就是努力防止可能導致衝突的競爭， 包括在俄烏衝突問題上，中國也不願意發生大的衝突，特別是核衝突。

對於中美之間如何安裝防護欄、安全閥，他說中美思路是南轅北轍的，所以若按照通常的國際關係理論來講，處於競爭狀態的關係要維持穩定，除了基於共同的威脅和共同的利益之外，更重要的就是雙方力量的總體平衡。

楊毅說，現在美國從總體來講力量比中國强，有優勢，所以屢屢觸碰中國的紅線，但隨著時間推移，兩國力量對比的天平趨於平衡的時候，也許是兩國關係能夠走向相對比較穩定的時候。「時間不會太長，美國說是十年，我覺得十年也差不多。」

至於俄烏衝突對中美關係的影響，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在同場討論中表示，俄烏衝突肯定對中美關係有影響，至於影響到什麼程度，目前還不好判斷，因為這場衝突還是「進行時」，還不是完成時。

不過，金燦榮提到，今天的美國並非在他的「壯年」，現在面對美國的控制，俄羅斯是暴力反抗，所以美國現在必須壓制，但因為俄羅斯有核武器，美國不能親自下場，所以靠兩個手段：經濟制裁和代理人戰爭。

在此之下，金燦榮說，這兩個手段也許都沒有用，他認為需要再給兩年時間，觀察美國這個體系是否受到衝擊，如果美國在世界體系中的地位整體往下走，那對世界影響就大了，對中美關係影響也會很大。

2023環球時報年會17日舉行，主題為「二十大後的中國與世界」。（取材自環球時報...
2023環球時報年會17日舉行，主題為「二十大後的中國與世界」。（取材自環球時報）
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（取材自環球時報直播）
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（取材自環球時報直播）

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