疫情海嘯即將到來？上海宣布中小學改線上教學

中國目前已經出現感冒退燒藥短缺的問題，圖為北京一家藥局16日景象。（歐新社）

當前中國各地染疫人數快數增加，上海於當地時間17日上午宣布，根據當前疫情 防控有關部署，結合上海中小學幼兒園實際，為保護廣大師生安全健康，經研究決定，上海全市中小學校自12月19日起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學。與此同時，幼兒園（含托育機構、托兒所）自12月19日起停止幼兒入園。

上海市衛健委微信 公眾號目前已不再逐日通報最新疫情，但中國若干省份近日紛紛作出當地疫情高峰到來時間的研判。據上海「澎湃新聞」報導，江西在15日的防疫 記者會上透露，根據專家研判，江西下一波疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，並在春節前後達到峰值。

為此，江西省各級指揮體系已進入應急狀態，並成立醫療救治工作專班，建立疫情監測預警和趨勢模擬系統，及時預判疫情傳播情景，靈活反映相應醫療負荷，爭取防控工作主動。

山東省新冠疫情處置工作指揮部醫療救治專家組組長董亮則表示，山東疫情第一波高峰期預計會在明年1月到來。此外，因城市比農村人口密集，農村的疫情高峰期會相對晚一些。

浙江日報14日則引述消息稱，不少業內人士預測，杭州第一個疫情高峰極有可能會在明年1月中下旬到來。也有專家指出，人為干預將對高峰的到來時間將產生一定偏差。

由於短時間內出現大量民眾染疫，中國各地目前已經出現藥品缺貨、斷貨的問題。澎湃新聞指出，這兩天，已有多座城市倡導「藥品共享」。安徽合肥15日在防疫記者會上就提出，「倡導近期有餘藥的市民，分享給親友或其他急需之人」。

16日，蕪湖市衛健委專家受訪時也表示，近期有餘藥的市民，提倡「互助共享」，分享給親友或其他急需用藥之人。同日，馬鞍山市也倡導近期有餘藥的市民守望相助，主動分享給親友或其他急需用藥之人。

四川綿陽則發出「關於開展『鄰里互助 藥品共享』志願服務行動的倡議書」；湖北武漢也有社區倡議親朋鄰里間的防疫物資進行共享互助、互通有無。近期疫情嚴峻的北京，已有許多街道居民透過共享，解決當前市面上防疫物資和藥品短缺的問題。