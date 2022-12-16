疫情煞不住 上海唱空城

14日上海1家購物中心內，偌大面積只見「小貓兩三隻」的顧客。歐新社

中國最大城、具其「金融首都」地位的上海市，近來新冠肺炎疫情 升溫，平常人車熙攘的外灘和市中心唱空城，數百萬人正居家防疫 。

就像首都北京 市，上海的醫院與診所已湧入看診的病人，與此同時，藥房的止痛消炎藥布洛芬（Ibuprofen）及中國版的清冠1號「連花清瘟」被搶購一空。上海1家公立醫院的某掛號人員受訪時說，現場有40名患者在等，本院24小時開放，才能夠收治愈來愈多的病患。

中國搜尋引擎巨擘「百度」1份大數據分析發現，首善之區北京已有多達百分之78的居民染疫，有大學生受訪時說，她的同班同學都急於求診。校內保健中心的藥物短缺，有人正在網路聊天群組中兜售他們多買的藥物。人口多達2500萬的上海，感染率似乎遠低於北京，但仍擋不住部分民眾蜂擁至醫療院所的「搶藥潮」。

1名私人診所醫師就說，「太扯了」，自己14日看診了50人，其中近半數都沒有新冠病毒的症狀，仍要求開藥。他坦言無法拒絕，因為這些趕來求診的人很擔心疫情。若干預測警告，一旦中國在新冠肺炎疫苗接種率不足的情況下，完全鬆綁此前嚴苛的防疫管控，恐造成約300萬人死亡。

上海大多數學校本周又恢復上網課，彷彿回到今年這座大都會遭「封城」2個月之久的場景。1家國際學校向學生的父母通知，「許多」師生恐怕都沒辦法到校上課，以免因此染疫。為降低感染風險，1名上海婦女改用網購採買食品雜貨，但她抱怨防疫政策無預警改變，令民眾措手不及。由於配送人員也染疫，她訂購的部分物品還堆在物流倉庫。

上海的購物中心，同樣面臨幾乎看不到顧客的窘境。尤其此前11月的「雙11」購物節，零售業績慘澹，幾乎可確定世界第2大經濟體中國今年全年的經濟成長將是近數十年來最差。