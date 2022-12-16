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日新版安保戰略點名中國 中駐日使館：已提嚴正交涉

記者陳政錄／北京即時報導
圖為中日海警船在釣魚台海域對峙。（新華社）
圖為中日海警船在釣魚台海域對峙。（新華社）

日本今日通過新版「國家安全保障戰略」等安保三文件，點名中國是日本「迄今最大戰略挑戰」。中駐日使館發言人16日晚間對此回應稱，「中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉」。

據中新社報導，中駐日使館發言人16日表示，日本政府今天發布新版安保戰略三文件，將中國定位為「迄今最大戰略挑戰」，中國對外姿態和軍事活動是國際社會「嚴重關切事項」，指責中國在台海地區軍演發射飛彈對當地居民構成「威脅」，並給中方貼上「經濟脅迫」等標籤。

中駐日使館發言人說，有關說法嚴重偏離基本事實，違背中日四個政治文件原則精神，肆意煽動「中國威脅」，挑動地區緊張對立，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

中駐日使館發言人稱，「中方在釣魚台、涉海、涉台等問題上的立場是明確和堅定的，採取有關舉措完全是中國主權範圍內的事，不容日方指手畫腳、藉機生事。」

中駐日使館發言人還意有所指稱，歷史上日本曾步入軍國主義歧途，犯下侵略擴張和反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難。此次日本大幅調整安保政策，強化反擊軍事能力，不得不令人懷疑日方正在脫離戰後和平發展軌道。中方鄭重敦促日方汲取教訓，不要執迷於利用所謂「中國威脅」放縱自身擴軍強武，回到中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識上來，避免淪為兩國關係及地區安全穩定的破壞者、攪局者。

日本 釣魚台

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