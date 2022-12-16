中國醫學生抗爭要求同工同酬 傳若干學校妥協

圖為13日在北京首都機場，穿著全副防護服的旅客。(美聯社)

過去兩周，中國各地醫學 院與醫院相繼傳出抗爭事件，在防疫最前線工作的醫學生要求同工同酬，以及有更好的防護措施。據傳已經有若干學校妥協。

「南華早報」（South China Morning Post）證實，湖北省武漢市以及江蘇省南京市的學校當局已同意抗議者的部分要求。

社群媒體 上瘋傳的影片可以看到多個城市的抗議場面，醫學生群起大喊「同工同酬」，以及「讓想回家的人回家」。

今晚 南昌大学江西医学院

专硕生聚集抗议，要求同工同酬。

据悉，和之前的各大医学院一样，同学们每个月斤1000的微薄规培收入和繁重的临床事务让他们不堪重负。

约一个小时前，学校大门已锁，门口有警车，校内依旧在抗议。 pic.twitter.com/CyTknelR9g — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2022年12月12日

年僅23歲的四川大學華西臨床醫學院陳姓學生，14日疑因在醫院工作時染疫但仍帶病上班而去世，凸顯醫學生的惡劣處境。

澎湃新聞報導，院方稱這名醫學生死於心臟病，但網路上流傳貼文稱，這名醫學生持續高燒卻依舊帶病上班多天，這項說法遭院方否認。

這波抗議爆發不久前，中國11月才剛發生白紙運動 ，許多年輕人和大學生走上街頭，要求放棄清零與放開管控。中國各地隨後興起解封潮，解禁管控區。

然而，各大城市已經開始出現顯著的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數上升，醫師和醫護工作者可能面臨更高的感染風險，以及應接不暇的發燒患者。

南京市一名醫學研究生證實，12日晚間在江蘇省人民醫院前面有過一場抗議。他指出，現場聚集約100人，大多是南京各大學的研究生。

抗議者的主要訴求有3點，第一是要有COVID-19防護裝備，其次是能返鄉過節，最後是要與醫師同工同酬。

中國醫學院學生在校期間，須在醫院接受實習性質的「規培」，且依規定畢業後不能直接參加工作，要以住院醫師身分在醫院各專科輪流轉任3年，接受臨床訓練。

由於規培生技術上來說仍是學生，他們的收入相當微薄，每個月僅人民幣1000元（約143美元）。

一名學生表示，規培生對於薪資過低、工作負荷過重，以及不給放假積怨已久，但最近COVID-19疫情升溫成為引爆點。

他說，「你不能讓學生在最前線工作又不給防護，像是口罩，或沒有制定計畫因應他們一旦染疫如何處置。」

經過數天集會抗議，部分議題已得到補救方案。根據「南華早報」看到的一則短訊，南京大學醫學院附屬鼓樓醫院同意給予留下來的醫學生，每人1萬元人民幣獎助學金。

院方表示，規培計畫不會中斷，但願意繼續參加的醫學生能夠獲得假日休息，院方會確保他們得到與正式醫護人員相同的防護裝置，也會避免指派他們危險的工作。

南京大學醫學院發給醫院的短訊則稱，在醫院改善防疫措施之前，暫時不會有規培生。武漢市一名醫師表示，華中科技大學的學生上週發動抗議後，校方同意讓學生返鄉過節。

本周也有其他人在社群媒體宣揚他們小小的勝利，有人聲稱已在返鄉途中。

不過武漢市這名醫師稱，最深層的問題遠沒有獲得解決。他預料在接下來幾個月，疫情會進一步惡化，醫院將不堪負荷。「我今天去上班的時候，身邊的醫師和護理師在發燒，病患和家屬也在發燒。情況很恐怖。」

他指出，醫院應該有更好的人員輪調制度，並把病房空出來給需要的人，但他不認為目前的安排合理。

根據地方媒體報導，河南省要求所有醫療機構的員工到明年3月底都取消節假日，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守。

人權觀察（Human Rights Watch）的中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）表示，在上月的白紙運動中，民眾受到其他人勇敢行為的激勵和鼓舞，「白紙運動的效果會持續很久，不僅因為這讓民眾了解，冒險挺身對抗政府欺凌真的能發揮作用，也讓他們明白，有許多人和他們懷抱相同想法和感受」。