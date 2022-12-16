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專家承認準備不充分 中國媒體：估一個月達感染高峰

記者陳政錄／北京即時報導
圖為14日的北京一所兒童醫院。(美聯社)
圖為14日的北京一所兒童醫院。(美聯社)

中國調整疫情防控政策後，北京等多地出現大感染、醫療資源擠兌情況，前中疾控專家曾光坦言，單從公共衛生方面來看，一些準備沒有做的很充分。另據北京青年報旗下新媒體「政知見」引述多位專家分析，中國疫情預計會在一個多月左右的時間，達到感染高峰。

曾光是中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家，他曾預告中國將放開「動態清零」。對於如今中國疫情現狀，曾光16日在「2023環球時報年會生命健康分論壇」，透過視訊發表看法。

曾光說，中國選擇放開（防疫），不單取決於公共衛生，「如果單純從公共衛生觀點來看，我們寧願把時間再往後拖一下。」但他表示決策是綜合考慮，包括經濟發展、社會安定、就業率、國際關係等等，「這個平衡點選的還是相對不錯的」。

因此，對於現在各地大流行的情況，曾光說，單從公共衛生方面來看，雖然一些準備沒有做的很充分，但是疾病已經表現出了非常強烈的變化，比如病死率甚至低於萬分之一了。

對於現在疫情大幅度的上升，曾光說，不能把原因都歸於放開，但也坦言已超出公衛專家預料，要阻擋疫情傳播已經不現實了。他認為，對策方面，一個是主動放開，第二個是根據形勢的發展，提出應急的放開措施，整個形勢還是可控的，相信新冠最終會列入丙類傳染病，按照丙類進行監測。

至於中國此輪疫情感染情況將會在何時達到高峰，中國國家衛健委疫情應對處置工作專家組組長梁萬年說，現在很多城市Omicron感染已經進入上升期，但有些城市還是擴散期。具體幾月份達到高峰，不同城市需要區別來看。

曾光說，現在特點是北方比較嚴重，從北向南，從大城市向中小城市，從東部向西部，有一個蔓延的過程，「我覺得這個過程過去以後，就會進入到春天了」，屆時形勢會越來越好。

山東疫情處置工作指揮部醫療救治專家組組長董亮說，山東省第一波高峰期預計在明年一月；江西省疫情防控指揮部醫療救治組組長龔建平說，江西高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到峰值。

媒體「政知見」報導，近期，梁萬年、曾光、張伯禮、李蘭娟、張文宏等中國防疫專家都對感染高峰作出了研判。綜合來看，這些專家普遍認為，中國疫情或在一個多月左右達到感染高峰。

在中國國務院聯防聯控機制記者會提出，可招聘退休五年的醫務人員補充人力的背景下，河南省已經宣布，從現在起至明年3月底，河南全省衛生健康系統取消節假日，醫療系統進入一級備戰狀態。

疫情 北京 河南

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