環時前總編胡錫進也陽了 曝大部分親友都染疫

環球時報前總編輯胡錫進16日宣布自己陽性。（取材自微博）

曾經擔任中國官媒環球時報總編的胡錫進，早前不斷針對官方放寬防控等疫情 管理措施提出建議，而他16日公開宣布自己染疫的訊息，自嘲「不陽不足以平民憤」，同時強調自己「覺得很踏實」。

胡錫進在微博發文指出，他是放開封控的輿論支持者之一，「現在北京 市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是『不足以平民憤』」。

胡錫進透露自己症狀算不上很重，昨（15日）晚燒到攝氏38.4度，到目前一共吃了兩片退燒藥，別的暫時什麼藥都還沒吃過。「我覺得挺過今天，應該就沒事了」。他也指出，過去當了16年總編只請過兩天病假，此次染疫不會影響。

他並分享周圍的親朋好友「大部分都染上了」，但大家都挺樂觀的。胡錫進強調，「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實」。

目前北京疫情擴散相當廣泛，美國、德國 使館都已經暫停簽證服務。此外，北京市已有多區啟用便民發熱門診。據新京報消息，北京各區近日已經展開第二劑次加強針（即第四劑）接種。