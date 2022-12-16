疫情激增 捐血銳減 中國多地血庫告急

中國多地血液庫存處於告急困境，圖為雲南昆明血液中心近日在街上的告急廣告。（取材自「雲南昆明血液中心」微信公眾號）

中國疫情 急遽上升情況下，各地開始出現血庫告急的困境，遍及雲南昆明、江蘇、山西、山東、江西、吉林等地。

據紅星新聞消息，連日來發出血液庫存預警的地方，包含雲南昆明血液中心、山東省血液中心、江蘇省血液中心、山西呂梁市中心血站、吉林省血液中心等多個單位。

報導稱，血液庫存告急的原因，多為「受疫情影響」、「寒潮降溫」等因素，這兩個因素導致捐血人數銳減、諸多捐血活動也被暫停。如呂梁血站工作人員稱，目前捐血市民不到往常的三分之一。

血液緊急情況也影響到醫療。山東省血液中心多次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血庫存量已經達到了最高級別的紅色預警狀態。一旦發生產婦大出血、外傷、血液病及急危重症等手術 大量用血的病例，隨時可能出現危及患者生命安全的緊急情況。

中國官方曾在2021年3月25日頒布「血站新冠肺炎疫情常態化防控工作指引」，當中要求捐血者本人有發熱或呼吸道症狀等四類人建議暫緩捐血，暫緩時間為相關情況結束後至少28天。

同時「指引」提到，新冠病毒滅活疫苗 接種者，疫苗接種48小時後可捐血；接受其他類型新冠病毒疫苗接種者，疫苗接種當日起，14天後可捐血。對於曾被診斷為新冠病毒感染者，治癒出院後六個月內暫拒捐血。捐獻恢復期血漿除外。