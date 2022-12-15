分析：中國北方疫情將長於南方 或於2、3個月出現高峰

大數據資料推估顯示，中國疫情將會北方持續時間長於南方。圖為北京一家醫院開設的發熱門診。（中新社）

中國防控政策調整後，疫情 發展趨勢迅速上升，而有大數據研判，疫情或將於明年2、3月出現高峰，整體而言，北方持續時間將長於南方。

根據百度 健康醫典近日發布的文章，在「放開」信號發出後，大概2到3個月就會出現疫情高峰，第一個高峰在3到4個月左右開始出現回落，如果沒有新的傳播因素變化，一般在4到5個月將會回落到流行前水平。

這篇經過中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友編寫的文章稱，全中國可能有三個階段的發展。第一階段是城市疫情在12月開始上升蔓延；第二階段是隨著到城市打工族返鄉過節，約在春節後2到6周出現農村疫情上升；第三階段則為春節後1到2個月，各地民工返回城市，形成第三個疫情上升。

從百度的大數據來看，目前各省市的「發燒」搜索指數，以河北、北京 、河南較高。且自11月底至12月初，選取東、西、南、北四個省市均出現了三大症狀（其中之一或全部）的檢索量上升趨勢。

百度大數據還特別以台灣的情況為例，指出3月以來台灣逐步對管控措施鬆綁，出現了確診人數的快速增長。本輪政策鬆綁（特別是4月底的政策）疊加Omicron的傳播力，4月以後台灣每日新確診病例數增長明顯，4月最後一周的日均新增確診病例數已過萬，至5月底達到峰值，隨後逐漸回落；9到10月又出現第二波高峰。

文章推論，中國地區可能也會在鬆綁後的2到3個月左右出現疫情峰值，並維持數周，具體的時間還要看各城市目前所處的疫情階段。接下來，疫情發展的趨勢可能是北方早於南方、持續時間長於南方。