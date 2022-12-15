中概股下市危機解除 美完成史上首次對中企全面審查

隨著審計問題獲得解決，中概股被迫從美國股市下市的危機也暫告解除。(Getty Images)

中概股被迫自美下市的危機已暫告解除。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）當地時間周四宣布，已完成歷史上首次對中資上市公司的全面審查。

PCAOB周四發布的新聞稿指出，當天通過投票 確認「能夠審計中概股」這一事實。根據美國「外國公司問責法案」要求，若在美上市企業連續三年未能提交PCAOB所要求的報告，美國證券與交易委員會（SEC）有權要求該公司下市。

PCAOB確認，隨著本次審查完成，中概股原先面臨的三年期限也將重新計算。但PCAOB也表示，這次審查只是個開始，該機構已在準備2023年初進一步審計中概股的事宜。

中國證監會16日上午則發布新聞稿表示，中方一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題。新聞稿稱，「實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑」。

中國證監會指出，期待與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗的基礎上繼續推進今後年度審計監管合作，形成常態化、可持續的合作機制，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

新聞稿稱，美方是通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。但華爾街 日報報導，PCAOB表示，檢查時既未與中國有關部門協商，大陸方面也未提供意見。

中國證監會、財政部與美國PCAOB於今年8月26日簽署中美審計監管合作協議，將雙方對相關會計師事務所的檢查和調查活動納入雙邊監管合作框架。

華爾街日報表示，PCAOB最近派遣了30名工作人員在香港 進行為期九周的實地檢查，比其正常檢查小組的規模增加了一倍。PCAOB主席Erica Williams稱，工作人員在香港停留的時間比平時的檢查時間多出三周。