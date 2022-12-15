中國千億美元挺晶片？中芯：沒收到通知 一直有補貼

對於市場傳聞中國官方將投資 規模超千億美元規模的資金扶持中國國內晶片 業，據21世紀經濟報導，中國晶片大廠中芯國際投資者關係部門相關人士回應稱，「現在媒體都在傳，但是我們公司沒有收到具體的文件通知，我們一直有國家補貼的。」而另一家晶片廠芯源微投資者關係部門相關人士稱，「一直是傳聞，我們沒有接到相關訊息，不太確定這個消息的真偽。」

此前，市場有傳聞稱中國官方擬投資總規模1,430億美元扶持中國國內晶片企業，主要用於鼓勵中國企業購買本土半導體設備，提供20%採購成本補貼。該計劃將持續5年，通過補貼和稅收減免等形式，最快有望在2023年第１季實施。證券時報報導，多位業內人士表示並未聽聞，也有質疑可能是「炒冷飯」，炒作和匯總過往國家扶持集成電路產業的投資事項。

中美科技戰仍在延燒，特別美國今年以來加大力道對陸半導體產業進行制裁。美國在8月通過並生效《2022晶片與科學法案》中，提出對半導體製造以及半導體設備廠商進行補貼，提供25%的先進製造業投資稅收抵免，但接受投資稅收抵免的企業不得在中國等地擴建半導體生產設備；另外，美國商務部 產業和安全局（BIS）在10月7日修改出口管制條例，進一步限制中國獲得先進計算晶片、開發和維護超級計算機以及製造先進工藝的能力。