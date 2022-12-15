我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

快看世界／奇怪的聖誕傳統？「便便人偶」正熱售

中國千億美元挺晶片？中芯：沒收到通知 一直有補貼

記者黃雅慧／即時報導

對於市場傳聞中國官方將投資規模超千億美元規模的資金扶持中國國內晶片業，據21世紀經濟報導，中國晶片大廠中芯國際投資者關係部門相關人士回應稱，「現在媒體都在傳，但是我們公司沒有收到具體的文件通知，我們一直有國家補貼的。」而另一家晶片廠芯源微投資者關係部門相關人士稱，「一直是傳聞，我們沒有接到相關訊息，不太確定這個消息的真偽。」

此前，市場有傳聞稱中國官方擬投資總規模1,430億美元扶持中國國內晶片企業，主要用於鼓勵中國企業購買本土半導體設備，提供20%採購成本補貼。該計劃將持續5年，通過補貼和稅收減免等形式，最快有望在2023年第１季實施。證券時報報導，多位業內人士表示並未聽聞，也有質疑可能是「炒冷飯」，炒作和匯總過往國家扶持集成電路產業的投資事項。

中美科技戰仍在延燒，特別美國今年以來加大力道對陸半導體產業進行制裁。美國在8月通過並生效《2022晶片與科學法案》中，提出對半導體製造以及半導體設備廠商進行補貼，提供25%的先進製造業投資稅收抵免，但接受投資稅收抵免的企業不得在中國等地擴建半導體生產設備；另外，美國商務部產業和安全局（BIS）在10月7日修改出口管制條例，進一步限制中國獲得先進計算晶片、開發和維護超級計算機以及製造先進工藝的能力。

投資 晶片 商務部

上一則

美智庫警告：解放軍基地20年內恐擴及全球

下一則

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

延伸閱讀

1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家

1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家
中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運

中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運
英國安謀不賣最新晶片技術給中企 阿里巴巴也受衝擊

英國安謀不賣最新晶片技術給中企 阿里巴巴也受衝擊
一洲焦點／晶片戰、烏克蘭、女王逝...2022年十大新聞

一洲焦點／晶片戰、烏克蘭、女王逝...2022年十大新聞

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

2022-12-10 20:54
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

2022-12-12 01:10

超人氣

更多 >
「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃
全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過