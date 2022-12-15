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中國染疫激增 美駐北京使館：全面暫停常規簽證服務

中國染疫激增 美駐北京使館：全面暫停常規簽證服務

記者廖士鋒／即時報導
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國疫情持續上升，美國駐北京大使館也持續收緊簽證服務，最新政策措施顯示，美方已經全面暫停所有常規性簽證服務，涉及北京、上海、廣州、瀋陽與武漢等使領館。

美國駐北京大使館15日晚間發布訊息指出，由於中國各地新冠肺炎感染病例激增對業務運營造成影響，美國駐北京大使館和美國駐上海總領事館只提供護照和緊急公民服務。美國駐武漢、瀋陽和廣州總領事館將只提供緊急領事服務，直至另行通知。

消息表示，除上海總領事館已計畫提供的部分簽證服務外，所有常規簽證服務暫停；駐北京大使館和其他總領事館的所有常規預約都已取消。

此前美國使館已經數度調整相關措施。12日美國使館稱，由於新冠疫情，已在北京、廣州、上海和瀋陽進行了常規簽證預約的非移民簽證申請者，應使用特定網頁中的申請者入口，選擇後續日期重新進行預約。移民簽證預約保持不變。

美國暫停所有駐中使領館的常規簽證服務，是連日來四度收緊相關措施。（圖／取自美國駐...
美國暫停所有駐中使領館的常規簽證服務，是連日來四度收緊相關措施。（圖／取自美國駐京大使館微信公眾號）

而據13日發布的消息，美國減少駐瀋陽領事館和駐武漢領事館非緊急領事業務。當時指出，為應對新冠肺炎病例增加而減少非緊急服務的使館包含上述兩個使館，而駐北京大使館、駐上海領事館、駐廣州領事館仍開放日常跟緊急服務。

爾後14日晚間，美國駐北京使館又再度發布消息稱，因為「資源有限」，廣州移民簽證處將自19日起暫停常規服務。

此次已是美國駐北京使館連續第4日宣布緊縮簽證服務，並且暫停範圍已經擴及北京、上海、廣州、瀋陽與武漢等所有使領館的常規簽證服務，且除上海領事館外，常規預約服務都遭到取消。

北京 簽證 大使館

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