北京染疫病故長者大增 冰櫃焚化爐嚴重不足

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北京 疫情肆虐，年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增。綜合民眾反映及媒體報導，北京近日出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。

在傳出冰櫃、焚化爐嚴重不足前，中國網路流傳一張截圖顯示，北京清華大學自5至9日這5天內，在校內電子公告欄密集發布了10多條退休 教職員的訃告；而北京大學也傳出同一期間也有10餘名退休教職員逝世，引起外界矚目。

一名清華大學教職員日前則向記者證實校內這一訊息，並指自己任職以來，從未看過校內電子公告欄密集發布這麼多退休教職員的訃聞。他並表示，雖然無法證實這些老人家的離世是否與感染COVID-19有關，但在這一時間點上，很難不讓人聯想到一起。

一名北京民眾10日透過微博表示，她的父親當天在家中過世，但聯繫北京多家殯儀館都表示「沒有冰櫃」無法存放；而住家附近的北京清華長庚醫院也表示沒有空間存放；另一家王府醫院原本表示可以存放，但將父親遺體運抵醫院太平間後，院方又說沒有冰櫃，只好再把遺體運回家中。

這位民眾說，父親遺體返家後，她又先後求助110，電話被轉到轄區派出所，卻還是無法解決；派出所又要她撥打北京市政府12345服務電話，卻一直沒人接聽。眼看父親過世3小時後遺體仍無處可存放，她只好上網公開求助，所幸獲得解決。

此外，一名似乎是北京東方醫院太平間的員工日前在微信 朋友圈表示，近日各殯儀館員工陸續被感染，加上北京近日死亡率上升，導致遺體火化時間最少都要排上5至7天，遺體「積存情況嚴重」。為保證醫院基本運作，請各同業不要再來電，「無空箱（放櫃）借用給大家」。

在中國網路上，不時能看到一些北京民眾家中的長輩近日染疫過世的訊息，機率較以往高出許多。一名北京三甲醫院退休醫務人員日前向記者表示，他也耳聞原屬醫院太平間的冰櫃已經爆滿，院方只能協調家屬和殯葬業者儘快處理往生者後事。

還有一段網路影片顯示，日前的八寶山殯儀館外路邊，入夜後有許多運送遺體的廂型車在排隊等候進入。但目前無法得知這批遺體是要等待入內存放，還是直接火化，各種說法不一而足。

自由亞洲電台則報導，八寶山殯儀館工作人員今天在電話中表示，館方已經開啓所有的遺體焚化爐，且24小時不停運轉。最快要等到19日凌晨3點才能火化，再後面就要等到20日以後，原因是「現在業務量多」；而通州殯儀館也表示焚化爐也是全天候開啟，遺體也要排5至6天才能火化。

報導引述八寶山殯儀館官網資訊指出，館內設有19台新式焚化爐，每台每30分鐘就可火化一具遺體。至於全北京市有12家殯儀館共90台焚化爐。若效能均與八寶山相同，每天24小時開啟下可火化逾4000具遺體。