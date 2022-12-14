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北京又喊清零…外地馳援、發放補貼 保障最後1公里

中新社北京12月14日電
順豐速運北京市豐台區科技園營業點，快遞員分揀快遞，準備派送。 （中新社）
順豐速運北京市豐台區科技園營業點，快遞員分揀快遞，準備派送。 （中新社）

外地小哥馳援、開啟「夜派」模式、發放額外補貼…北京快遞業正在加速恢復。北京市郵政管理局明確了「兩天見到成效、一周恢復正常」的工作目標。

北京市郵政管理局副局長廖淩竹表示，將全力補齊快遞小哥人員缺口，督促企業加緊調派京外力量馳援北京，已計劃調派3000餘人；將全力保障「最後一公里」投遞，指導各企業保障網點正常運行；同時要求各快遞企業通過加薪、績效獎勵等方式，激勵快遞小哥提高上崗率、加快周轉，加大快遞小哥招錄力度。

據瞭解，針對當前快遞末端服務存在的問題，北京市郵政管理局多措並舉制定實施強化版工作措施，明確「兩天見到成效、一周恢復正常」的工作目標，即：兩天內現存快遞積壓件全部清零；一周內盡快補齊快遞小哥人員缺口，基本滿足全市正常投遞需求。

作為行業「國家隊」，中國郵政北京各區分公司組織應急突擊隊和開闢應急場地，及時組建市區兩級突擊隊，開展重點幫扶，提升投遞能力。

順豐針對藥品或生活必需品等緊急快件，通過同城急送、優先派送等方式進行特殊保障，目前北京區域客戶緊急保障需求量較平日增長了約300%。

12月14日下午，京東從全國調集的首批1000余名快遞小哥已陸續抵達北京，將於15日起陸續投入到北京全市的快遞配送工作中，後續還將有數百名小哥在本周內抵京。

極兔速遞通過每日補貼的形式動員快遞員正常情況下積極上崗，加大招聘力度，儲備用工人員。同時，開啟「夜派」模式，按照各區域具體情況，適當延長派件時長，以保障快件盡快送達，做到不留隔夜件。

此外，圓通、申通、韵達、中通、德邦快遞等快遞公司都加快恢復網點運營，啟動周邊網點或周邊跨區調配人力資源，幫助緩解網點末端派送壓力，為快遞小哥發放補貼，抓緊時間派送、提升交付。

北京 郵政

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