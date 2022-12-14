美擬將中企列貿易黑名單 中外交部：赤裸裸科技霸凌

中國外交部發言人汪文斌。（圖／取自中國外交部官網）

英媒報導，美方計劃將30多家中企列入貿易黑名單，這些公司將無法購買某些美國零組件，且在獲得美國政府的特別出口許可證前，也無法從美國供應商那裡獲得技術。對此，中國外交部發言人汪文斌14日在外交部記者會上表示，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對他國企業採取歧視性不公平做法，將科技問題政治化、武器化，「是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑。」

汪文斌指出，美方做法嚴重損害中美企業間的正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈 穩定，這不利於中美兩國，也不利於世界。中方將堅決維護中國企業和機構的合法權益。

另一方面，也有消息指出美國國會議員已出台法案，試圖將華為等外國公司排除在美國的財政系統之外。汪文斌指出，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業。美方破壞國際規則，也將反噬自身，最終將搬起石頭砸自己的腳。

近日，為表達反擊，中國商務部 相關負責人12日表示，中國將美國對華晶片 等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。

英媒《金融時報》報導，知情人士透露，美國計劃最快本周把中國存儲晶片大廠長江存儲 (YMTC) 和另外35家企業納入貿易黑名單，使這些企業無法採購美國的零組件。而美方在10月7日已對中方擴大出口管制，限制先進晶片及製造設備出口到中國，當時長江存儲等企業就已遭美國列入「未經核實清單」(unverified list)，美方設下60天時間，讓這些企業有時間遵循美國有關進行終端用戶審查的要求，再決定是否納入實體清單。