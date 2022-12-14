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聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

再釋鬆綁信號 秦剛：不久的將來 國際旅行將變容易

記者黃雅慧／即時報導
中國駐美大使秦剛12日出席「旗語」新聞社非洲峰會論壇時指出，相信在不久的將來，中國會有更多的優化措施出台，國際旅行將變得更加容易。（圖╱取自中國大陸駐美大使館官網）
中國駐美大使秦剛12日出席「旗語」新聞社非洲峰會論壇時指出，相信在不久的將來，中國會有更多的優化措施出台，國際旅行將變得更加容易。（圖╱取自中國大陸駐美大使館官網）

據中國駐美國大使館官網消息，中國駐美大使秦剛12日出席「旗語」新聞社非洲峰會論壇，與該社特邀編輯克萊門斯（Steve Clemens）進行「爐邊談話」時表示，中國政府不斷因時因勢調整優化相關防控舉措。「現在部分防控措施得到了優化調整，相信在不久的將來，會有更多的優化措施出台，國際旅行將變得更加容易。」

秦剛在會談中指出，中國的防疫政策和措施一直是動態的，不是僵化的。「封控」或「居家」不是「動態清零」政策的全部，這也與事實不符。我們瞭解人民的關切，也知道統籌疫情防控和經濟社會發展的重要性。他也指出國際旅行指的是從全球各地前往中國。

此外，會上秦剛也提到中美對話。秦剛表示，中美元首會晤有效緩和了中美緊張局勢。希望雙方能夠切實落實兩國元首達成的重要共識。這需要進行「全過程」管理，兩國元首的重要共識是雙方工作的出發點，中方更關注這些共識如何得到落實，美國採取哪些措施，會如何對待中國等等。

外界多有非洲陷入中國債務陷阱的說法，秦剛也為此做了辯駁。秦剛說，中國對非投融資給非洲人民帶來的不是「陷阱」，而是福祉，中國向非洲提供貸款，幫助其經濟社會發展。非洲各國到處可見建設項目，包括醫院、高速公路、機場、體育館等。

此外，秦剛也強調，中國並非是非洲國家的最大債權國。他引用英國慈善機構「債務正義」近期發表的報告指出，非洲國家借自西方私營金融機構的債務是中國的三倍，且貸款利率是中國的兩倍。

秦剛 貸款 疫情

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