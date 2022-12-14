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英國安謀不賣最新晶片技術給中企 阿里巴巴也受衝擊

編譯葉亭均／綜合外電
安謀決定不把最新核心技術賣給中企，影響阿里巴巴等中國業者。圖為阿里巴巴2021年發表自己研發的5奈米雲端晶片倚天710。（取材自自阿里巴巴臉書）
安謀決定不把最新核心技術賣給中企，影響阿里巴巴等中國業者。圖為阿里巴巴2021年發表自己研發的5奈米雲端晶片倚天710。（取材自自阿里巴巴臉書）

英國金融時報報導，中國科技巨擘阿里巴巴現在無法購買一些最先進的晶片設計，因為英國晶片設計業者安謀（Arm）判定，美國和英國不會核發允許把其技術出口給中國的許可。

根據知悉銷售過程的知情人士透露，安謀公司做出結論，認定美國和英國不會核准旗下最新Neoverse V系列銷售給中國。Neoverse V系列是由安謀授權的處理器核心設計。這影響阿里巴巴旗下晶片事業平頭哥半導體（T-Head Semiconductor）與其他中國業者。

這是外界首度獲悉，軟銀旗下的安謀決定該公司不把其最先進的晶片設計賣給中國。

Neoverse V系列落入「瓦聖納協議」（Wassenaar Arrangement）的範圍，這項多邊協議包含42國，目的是停止讓科技被雙重運用於軍事用途。安謀需要取得美國和英國的出口許可，才能銷售這項技術。

美國商務部在10月公布嚴格的出口管制措施，避免中國取得先進晶片以及能夠在國內製造高階半導體的技術與設備。

顧問公司Albright Stonebridge Group中國與科技專家崔歐洛（Paul Triolo）表示，美國10月7日的出口管制措施也更新了限制，影響安謀的這類技術，「半導體供應鏈的重要企業，包括像是安謀這類IP核心業者，必須判斷他們產品的功能是否符合或超過新的商務監管規定的技術要求」。

雖然安謀可為該技術申請許可，但成功機率非常低，因為美國的策略是封殺能用於軍事應用的技術賣給中國。美國在10月實施新規定時強調，會對出口技術給中國先進晶片採取「拒絕推定原則」。

阿里巴巴的平頭哥公司一名工程師表示：「我們覺得西方世界把我們視為二等人。就算我們有錢，他們也不會把好的產品賣給我們。」他說，美國的制裁已經創造出二元體系，而安謀去年推出的Neoverse V已經被亞馬遜的雲端事業AWS採用。

美中緊張關係已經促使一些中國晶片公司尋求採用日益精密複雜的開源處理器架構Rics-V，以便取代安謀的設計。

安謀去年推出數種新的處理器核心設計，包括Neoverse N2與Neoverse V1與V2，後者是迄今性能最高的核心，其設計被描繪是源自於美國。

兩位知情人士說，由於與Wassenaar所列技術相關的英美出口管制措施，中國企業已被阻撓購買Neoverse V2與前一代的V1。安謀自行先決定不把這套IP技術賣給中國，是因為它是落入Wassenaar範圍的「美國源起技術」，需要取得美國當局的出口許可。

晶片 英國 雲端

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