習近平與海合會國家聲明惹惱伊朗 胡春華急赴伊朗滅火

中國國家主席習近平9日與海灣阿拉伯國家成員合影，主旨講話，並發表中海聯合聲明。（新華社）

中國國家主席習近平 上周與中東海灣國家發表聯合聲明，涉及伊朗 的領土爭議引發伊朗不滿，有伊朗媒體甚至報導台獨是合法權利。中國國務院 副總理胡春華13日緊急赴伊朗「滅火」表示，中國維護伊朗國家主權、領土完整的決心不會動搖。

習近平本月7日赴沙烏地阿拉伯訪問，9日「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（海合會）」發表聯合聲明，其中第12條表示，雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國根據國際法準則進行雙邊（阿國與伊朗）談判，和平解決3島問題的倡議和努力。

但此聲明惹火伊朗，伊朗外交部抗議並表達不滿，伊朗外交部發言人科納尼12日重申這些島嶼是伊朗不可分割的一部分。對這些島嶼的任何要求都是破壞穩定的因素，是對其內部事務和領土的干涉，並予以強烈譴責。它們從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象。

伊朗部分媒體則拿台獨來反諷中國，中央社引述伊朗當地媒體Arman daily11日以「台獨是合法權利」為頭版報導，稱中國持續強力壓制台灣人民的獨立權利，且民意調查顯示，大部分台灣民眾反對中國的「一國兩制」。

伊朗媒體Aftab Yazd頭版則連問，「我們為什麼對中國感到悲觀」、「中國政府是否聽到抗議者的心聲」，並附上中國近日反封控抗議的照片。

中國國務院副總理胡春華13日急赴伊朗在首都德黑蘭會見伊朗總統萊希。新華社報導，胡春華表示，中國維護伊朗國家主權、領土完整和民族尊嚴，同伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖。

胡春華強調稱，中方從戰略高度看待中伊關係，同伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。同日，胡春華還同伊朗第一副總統穆赫貝爾舉行會談，就落實中伊全面合作計畫、推進雙邊務實合作深入交換意見。

胡春華此行是應阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、伊朗政府邀請，於12月10日至14日訪問阿聯酋、伊朗。

俄羅斯衛星通訊社採訪中國傳媒大學國際關係研究所教授楊勉表示，中國在他國領土爭端中不選邊站隊，荷姆茲海峽三島歸屬問題也不例外。中方一貫主張勸和促談，以和平方式解決矛盾。

他說，胡春華在德黑蘭舉行會談是緊隨中國國家主席習近平對沙烏地阿拉伯進行國事訪問以及中國與海合會和中國與阿拉伯國家領導人會晤之後舉行的。這兩次訪問表明，中國對伊朗和阿拉伯國家的關係同樣重視。

楊勉表示，海合會國家和伊朗都是中國的朋友，中方發展同雙方關係不針對第三方。雖然沙國和伊朗有直接矛盾，阿聯酋與伊朗也存在領土爭端，但是中國與沙國和其他阿拉伯國家發展關係並不意味著支持他們與伊朗互相對抗。

中國對中東國家都是抱以友好發展關係的立場，既不搞對立，也不搞選邊站。即使地區內國家間存在矛盾紛爭，但是中方願與各國保持友好往來，鼓勵地區國家可持續發展，因為發展才能帶來和平。

美國之音報導，英國軍隊1971年自中東地區撤軍時，也從目前已成為阿拉伯聯合大公國的領土撤離，包括這3島。但英軍離開後，伊朗一直實際占領著這鄰近戰略海運要道荷姆茲海峽3島，駁斥阿拉伯聯合大公國的主權主張，並拒絕就此對話。