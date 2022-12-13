中國不再公布無症狀感染者數據 孫春蘭急赴北京抗疫

北京加速藥品供應運輸以保障市民用藥需求。（中新社）

中國衛健委近三年來每天通報新增新冠肺炎感染數今起也簡化了，衛健委14日起不再通報新增的無症狀感染者數據，只通報新增確診者數據。今天新增本土確診2249例。

衛健委14日宣布，新冠肺炎核酸檢測 實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天（12月14日）起不再公佈無症狀感染者資料。

中國國家衛健委今天通報13日0—24時，新增本土確診病例2249例（廣東1044例，北京 476例，上海16例等）。

中國各地疫情 大爆發，但官方只統計上報的確診病例，其中北京連日來出現大批前往醫院發燒門診的民眾。北京市近日發熱門診就診患者是一周前的16倍，120急救電話呼入量達到常態時的6倍，醫療資源緊缺，部分醫院甚至號召65歲以下的離職退休醫護人員上崗。

北京疫情猛增，彭博社引述消息報導，原先計畫於本週四（十五日）召開的中央經濟工作會議將推遲，目前尚未確定將延遲至何時。

中疾控前首席科學家曾光昨天承認「醫護人員被感染的不在少數」。他表示，特殊時期需要拿出應急措施，不能按部就班，形容醫護感染後堅持上崗，如同戰爭時期「輕傷不下火線」，「目前感染的醫護人員如果不上崗，病人都會進不了醫院，造成更大的問題。」

新華社報導，中國國務院副總理孫春蘭13日到北京市調研指導疫情防控工作，並看望慰問醫務人員和社區工作者。她強調，要實施好「二十條」和「新十條」防控措施，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來。

北京市新增感染者處於快速增長期，但絕大多數為無症狀感染者和輕型病例，目前在院重症危重症患者50例，多有基礎性疾病。孫春蘭強調，當務之急是支持北京保障好群眾的就醫用藥。目前北京市有303家發熱門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間。

雖然北京疫情嚴峻，但北京市文化和旅遊局昨天發布通知，從即日起，恢復旅行社及在綫旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。