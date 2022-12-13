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中國再現校園抗爭 改爭自身權益

記者廖士鋒／即時報導

中國上月底爆發「白紙運動」，儘管在官方放寬疫情管控後有所降溫，但校園抗爭火種似已種下。據推特和微博等網上消息，中國多地校園12日晚間又出現抗爭，議題不限於防疫，而是逐漸轉向為涉及自身權益等問題，例如有醫學系畢業生不滿在醫院「同工不同酬」，也有抗議校方返鄉專案規畫不佳等問題。

據多次揭露「白紙運動」消息的「李老師不是你老師」等推特帳號披露的文字與影片，近日包括昆明醫科大學、江蘇人民醫院專業學位碩士班、四川川北醫學院、廣西中醫藥大學第一附屬醫院、福州大學、徐州醫科大學、南昌大學江西醫學院、廣西大學、重慶醫科大學等校，都爆發學生示威抗議。

上述學校遍及雲南、江蘇、四川、廣西、福建、江西、重慶等7省市，多為醫科學校。抗議的原因比較集中在「規培」制度上。

「規培」指住院醫師規範化培訓，是中國醫學院特有制度。醫學系畢業後必須接受為期3年的「規培」生涯，期間醫院所給予的酬勞，根據前年調查顯示，近3成規培生月薪僅千元人民幣，「同工不同酬」問題成為這次多校示威的導火線。

點燃這次導火線的，是這些「規培」醫科生連日來的高強度工作。其背後原因主要是中國放寬防疫管控後，陽性感染者飆升，中國官方下令各級醫院必須接診，「發燒門診」看診數急遽增加，造成規培生負擔沉重。

除了「規培」待遇問題，引發校園抗爭的原因還包括：學生休假問題（昆明醫科大學）；校園返鄉專案朝令夕改（福州大學）；校方違反「優化防疫」政策，搞一刀切封控（重慶醫科大學）等諸多因素。

具體來說，福州大學因學生不滿校方公布的返鄉專案變來變去，近日聚集在操場抗議。原本校方通知12日停課並改為線上授課，7分鐘後又通知教學計畫暫不調整，引起學生不滿。

這波校園抗爭，議題焦點已從抗議「動態清零」、要求解封，轉向為更強調個人權益保障問題。中國校園抗爭現象會否成為常態，值得關注。

醫學 防疫 白紙運動

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