我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023搶度假商機 全美這12處湖邊小屋是最佳投資

快看世界／跟父母同住的年輕人 帶動奢侈品銷售勁漲

「藥神」又來了 新冠仿製藥在中國賣到斷貨

中央社台北13日電
中國民眾為自保，近日搶購易取得的新冠仿製藥，已熱賣到斷貨。圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社
中國民眾為自保，近日搶購易取得的新冠仿製藥，已熱賣到斷貨。圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

中國鬆綁疫情防控，染疫人數暴增之際，「我不是藥神」類似劇情又上演。中國民眾為自保，近日搶購易取得的COVID-19(新冠)仿製藥，已熱賣到斷貨。對此，「我不是藥神」本尊陸勇呼籲不要隨便購買。

陸媒界面新聞報導，許多人都看過電影「我不是藥神」，該片根據白血病患者陸勇代購印度仿製抗癌藥格列衛的真實故事改編拍攝。

報導指出，輝瑞藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）以及默克藥廠的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。

中國2月已批准「倍拉維」進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為人民幣2300元（約331美元）。今天一度傳出有線上藥局開出每盒預購價2980元，但消息傳出後又緊急下架；「莫納皮拉韋」目前則尚未獲批。

報導引述一名前海外藥企代購商指出，其銷售「倍拉維」仿製藥為印度藥企Azista仿製生產，國內現貨一盒賣1200元，非現貨的月底貨則可以便宜至800元；不過最近幾天，現貨與月底貨均已售罄。「現在只能接受預訂，印度那邊也沒貨了，需要者要等下個月下一批。」

另一管道的代購也表示，目前「倍拉維」仿製藥在國內已斷貨，想要預定需先付訂金200元，預計兩周時間到貨。

默克的「莫納皮拉韋」海外仿製藥也同樣有銷售。有代購表示，仿製藥由寮國的東盟製藥生產，售價一盒400元，預計3天到5天到貨。

不過這名代購也稱，兩款仿製藥均是COVID-19治療用處方藥，萬一不幸確診了不要自己服用，要尋求醫師指導。該代購甚至還提供了中文版藥品說明書。

據報導，印度藥企Azista、寮國東盟製藥均名列為開發藥廠官方允許仿製的名單中。

對此，「我不是藥神」本尊陸勇11日在其微博發文表示，印度仿製輝瑞的「倍拉維」已經上市，主要用於治療重症。該藥是處方藥，不要隨便購買。該藥在印度價格不到1000元；目前從印度郵寄到國內大約需要30天。

他向民眾提醒，有很多假藥冒充印度仿製藥，在某些國家生產，藥效不可靠，可能還有害。呼籲大家不必慌張，不要被騙，不要盲目購買。

印度 默克 輝瑞

上一則

路透：中擬砸人民幣1兆元扶持晶片業 與美競爭

延伸閱讀

印中邊界衝突 印防長斥中國企圖改變現狀

印中邊界衝突 印防長斥中國企圖改變現狀
中印邊界再生衝突？中外交部：邊境局勢總體平穩

中印邊界再生衝突？中外交部：邊境局勢總體平穩
半導體產線遷出中國 印度、越南成下個晶片製造大國？

半導體產線遷出中國 印度、越南成下個晶片製造大國？
傳印度中國軍隊9日曾爆衝突 雙方人員輕傷

傳印度中國軍隊9日曾爆衝突 雙方人員輕傷

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破