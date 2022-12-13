我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時評：推特絕非數位城鎮廣場 台灣PTT相較下如烏托邦

香港明起旅客赴澳門與中國大陸 不再於口岸核酸檢測

中國國台辦再回應台商品遭禁 指已給「充足時間」處理

記者陳政錄／北京即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄
中國國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄

針對中國海關總署暫停部分台灣商品進口，中國國台辦13日晚間再次發文回應，表示中國從2021年4月發布相關規定，至2022年8月，「有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜」，並稱問題不難解決，抨擊民進黨刻意歪曲事實，是欲蓋彌彰的政治操弄。

中國國台辦發言人朱鳳蓮13日晚間透過「答記者問」方式，對於綠營指控中國製造貿易障礙回應表示，「民進黨當局持續惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄。」

朱鳳蓮重申，2021年4月，中國發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》(海關總署第248號令)，自 2022年1月1日起實施。該規定適用於所有國家和地區向中國境內出口食品的生產、加工、儲存企業的註冊管理。

朱鳳蓮說，相關規定於法有據、公開透明，符合國際規則和通行做法，中國有關主管部門根據世貿組織(WTO)規則進行了通報，並於2021年10月，向台方通報了有關事項和要求。

朱鳳蓮表示，根據中國海關總署第248號令要求，中國方面對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門及時予以審核，對符合要求的申請及時予以註冊，對不符合要求的申請亦逐一告知具體原因，並將相關企業補充提交註冊訊息的期限由2022年6月30日延長至8月31日。

因此，朱鳳蓮說，已按要求更新註冊訊息並審核通過的企業一直對中國保持正常出口。「從2021年4月至2022年8月，有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊訊息不完整、不規範的問題也並不難解決。」

她並稱，民進黨當局不但不採取有效措施協助有關企業，反而將中國正常的食品安全監管措施汙衊為「貿易障礙」、「歧視待遇」，充分暴露他們漠視台灣業者的利益、謀求一黨政治私利的本質。

在此之前，朱鳳蓮也曾於9日對台灣水產品遭中國暫停進口一事回應說，這是正常的食品安全監管措施。

民進黨 歧視 WTO

上一則

香港明起旅客赴澳門與中國大陸 不再於口岸核酸檢測

延伸閱讀

賴清德領表選民進黨黨主席 國王人馬將反撲?

賴清德領表選民進黨黨主席 國王人馬將反撲?
突然大動作辦台南槍案 被指為賴清德掃除路障

突然大動作辦台南槍案 被指為賴清德掃除路障
國台辦：正常食品安全監管措施 停止政治操弄

國台辦：正常食品安全監管措施 停止政治操弄
美對台軍售4.28億美元 國台辦：台獨是絕路

美對台軍售4.28億美元 國台辦：台獨是絕路

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路
中國富力集團總裁張力涉賄在英被捕 將被引渡至美受審

中國富力集團總裁張力涉賄在英被捕 將被引渡至美受審
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破