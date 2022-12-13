中國國台辦再回應台商品遭禁 指已給「充足時間」處理

中國國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄

針對中國海關總署暫停部分台灣商品進口，中國國台辦13日晚間再次發文回應，表示中國從2021年4月發布相關規定，至2022年8月，「有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜」，並稱問題不難解決，抨擊民進黨 刻意歪曲事實，是欲蓋彌彰的政治操弄。

中國國台辦發言人朱鳳蓮13日晚間透過「答記者問」方式，對於綠營指控中國製造貿易障礙回應表示，「民進黨當局持續惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄。」

朱鳳蓮重申，2021年4月，中國發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》(海關總署第248號令)，自 2022年1月1日起實施。該規定適用於所有國家和地區向中國境內出口食品的生產、加工、儲存企業的註冊管理。

朱鳳蓮說，相關規定於法有據、公開透明，符合國際規則和通行做法，中國有關主管部門根據世貿組織(WTO )規則進行了通報，並於2021年10月，向台方通報了有關事項和要求。

朱鳳蓮表示，根據中國海關總署第248號令要求，中國方面對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門及時予以審核，對符合要求的申請及時予以註冊，對不符合要求的申請亦逐一告知具體原因，並將相關企業補充提交註冊訊息的期限由2022年6月30日延長至8月31日。

因此，朱鳳蓮說，已按要求更新註冊訊息並審核通過的企業一直對中國保持正常出口。「從2021年4月至2022年8月，有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊訊息不完整、不規範的問題也並不難解決。」

她並稱，民進黨當局不但不採取有效措施協助有關企業，反而將中國正常的食品安全監管措施汙衊為「貿易障礙」、「歧視 待遇」，充分暴露他們漠視台灣業者的利益、謀求一黨政治私利的本質。

在此之前，朱鳳蓮也曾於9日對台灣水產品遭中國暫停進口一事回應說，這是正常的食品安全監管措施。