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小米雷軍：小米13是高端化三年的答卷之作

記者林茂仁／即時報導
小米集團董事長雷軍。（路透）
小米集團董事長雷軍。（路透）

小米11日正式發表最新款旗艦手機小米13系列手機，小米董事長雷軍說：「回首過去三年，高端化戰略深刻影響著小米，並深度改變了小米。今天發布的小米13、MIUI 14，大家可以看到，一個全新的小米已經開始，小米13系列是小米高端化戰略三年探索期的答卷之作。」

小米高端化戰略始於2020年。2020年2月，小米10系列首次衝刺高端市場；2021年，小米發表小米11系列，在工藝及設計美學上謀求突破；2022年，從小米12系列開始，小米提出「從性能領先，到體驗優先」，並正式將高端化明確為集團戰略，提出全面對標蘋果。

據介紹，此次發表的小米13系列，首次迎來處理器、記憶體、快閃記憶體三大件的全面升級。

雷軍給這款高端答卷製作手機的定位是：性能王者。發布會現場，他不吝使用頂配、最大升級、不可思議、非常驚人等形容詞介紹這款手機。

一個月前，有陸媒報導稱，受定位升級、成本、疫情、匯率波動等因素影響，小米13系列售價將大幅上調，上調幅度將達15%-20%。這則消息一度登上熱搜，廣受關注。

11日晚間的發佈會上，小米13系列的價格也備受消費者關心。對比小米12可知，小米13系列的確比相同容量版本的小米12系列定價高人民幣200元-400元，平均上漲4%至8%不等。

值得一提的是，小米13系列全系搭載自研澎湃電池管理系統。相較小米其他產品，小米13系列創造了兩項之最：小米13續航為1.37天，創小米高端系列最長續航能力；小米13 Pro首發50W Pro無線秒充，36分鐘可充滿電量，刷新小米無線充電速度記錄。

此次小米13系列，不僅全系列搭載徠卡專業光學鏡頭、徠卡原聲雙畫質，同時全系新增徠卡75mm長焦鏡頭，作為徠卡經典焦段，它既能兼顧遠景拍攝，又適合拍攝人像題材。

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