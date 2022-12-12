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俄物流瓶頸冬季更嚴重 煤炭出口中國前景堪憂

中央社莫斯科12日綜合外電報導
中國10月從俄羅斯進口的煤炭數量持續下滑，因為俄羅斯的物流瓶頸阻礙了供應，而中國需求下降也限制了對這項化石燃料的需求。（路透）
中國10月從俄羅斯進口的煤炭數量持續下滑，因為俄羅斯的物流瓶頸阻礙了供應，而中國需求下降也限制了對這項化石燃料的需求。（路透）

根據資料和市場消息來源，俄羅斯基礎設施瓶頸隨著冬季到來更形嚴重，在歐洲對莫斯科實施制裁下，亞洲貨運需求上升，導致鐵路運輸出現瓶頸，對中國的煤炭銷售前景也跟著惡化。

路透報導，歐洲因俄羅斯入侵烏克蘭對莫斯科實施全面制裁後，俄羅斯總統普亭要求國內企業與亞洲和拉丁美洲建立更緊密的關係。

歐盟還從8月10日起對俄羅斯煤炭實施禁運，這是烏克蘭相關制裁的一部分。俄羅斯鐵路發言人稱：「今年出現大規模物流轉向東部，這是事先無法預測的。目前這個方向需求非常大，不僅煤炭出口，而且是經濟所有領域的貨物運輸。」

根據最新可取得的資料，中國10月從俄羅斯進口的煤炭數量持續下滑，因為俄羅斯的物流瓶頸阻礙了供應，而中國需求下降也限制了對這項化石燃料的需求。

中國海關總署表示，10月份俄羅斯煤炭運抵量為643萬公噸，低於9月份的695萬公噸和8月份創紀錄的854萬公噸，但仍比2021年10月份高出26%。

隨著冬季發電和供暖部門的燃料需求回升，俄羅斯煤炭出口受限制可能對中國造成更大的痛苦。可用軌道車短缺也使運輸問題更為嚴重。

路透看到的俄羅斯鐵路資料顯示，1至11月份向東的貨物出口總量從去年同期的1.35億公噸降至1.324億公噸。

俄羅斯西西伯利亞（Western Siberia）重要煤炭產區庫斯巴斯（Kuzbass）州長齊維廖夫（Sergei Tsivilyov）上個月稱，由於物流瓶頸持續，庫斯巴斯今年和明年恐無法實現煤炭出口目標。

他說，該州今年應向東出口5800萬公噸，而俄羅斯鐵路公司「頂多」只能運送4850萬公噸，該州明年計畫向東出口6300萬公噸，而鐵路當局表示僅能運輸5250萬公噸。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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