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習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

中央社台北12日電
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

中國國家主席習近平近日訪問沙烏地阿拉伯，在「中國──海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」聯合聲明中提及伊朗三個爭議島嶼，伊朗外交部召見中國大使常華表達「強烈不滿」。

美國之音今天報導，習近平在沙地阿拉伯期間，與「中國──海灣阿拉伯國家合作委員會」成員國領導人在利雅得舉行高峰會，討論雙方的合作與發展議題，並於會後發表聯合聲明，除表明中國與海灣阿拉伯國家加強合作的意願與規畫外，還談及一系列涉及伊朗的議題，包括伊朗的核計畫和伊朗在該地區的行為。

此外，聲明表示雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決三島問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題。

雖然習近平與海灣國家領導人簽署的聯合聲明中並未點名伊朗，但是呼籲根據國際法準則進行雙邊談判，並根據國際法理解決問題，實際與伊朗拒絕談判的立場形成了尖銳對立。引發德黑蘭當局不滿並罕見地召見中國駐德黑蘭大使。

報導指出，伊朗外交部官員12月10日在德黑蘭召見常華，向中方表達強烈不滿。但由於伊朗與中國關係密切，伊朗外交部並未表達抗議或譴責，而是宣布中國大使「拜會」了一位外交部官員，伊朗方面向中方表達了「強烈不滿」。

英國軍隊1971年從中東地區撤軍時，也從目前已成為阿聯的領土撤離，其中包括在荷莫茲海峽中具有主權爭議的三個島嶼──大通布、小通布和阿布穆沙島3島。

而當英軍離開後，伊朗至今一直實際占領著3島。且駁斥阿聯對這3個島嶼的主權主張，並且拒絕就此舉行談判或對話。

不過，除此議題外，聯合聲明中還提到處理處理伊核、穩定的區域性問題，並阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持，伊朗方面則反擊，「中國同時應該記住，當恐怖分子以及敘利亞的基地組織利用殘暴的軍事侵略摧毀葉門時，是伊朗出面打擊恐怖分子並建立地區的穩定與安全」。

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