大批確診 深圳新增百餘家社康發燒門診

深圳市民藥店採購清熱解毒等新冠和感冒預防藥品。（香港文匯網）

由於確診人數突然大量增加，為緩解醫院發燒門診就診壓力，做好新冠肺炎患者醫療救治工作，12月11日開始，深圳全市各區陸續開放社區健康服務中心發燒診室，累計達百餘家，作為第一批接收發熱、乏力、腹瀉、咽痛等「十大症狀」患者的社康機構，患者可前往就醫。

中國優化疫情 防控再有新措施，12月11日，深圳宣布不再對來（返）深人員採取疫情核查防控措施，全市各區先行增開社康發熱門診，累計百餘家，部分公共場所的「電子哨兵」查驗卡口開始拆除。連日來，多地發出的通告顯示，常態化便民核酸採樣點採取自願自費、單人單管，不再有混採的選項，以防止出現陽性後，「追陽」將給市民帶來不便和困擾。

據香港 文匯報，深圳多家醫院透露，願檢盡檢人群的檢測 方式已改為單人單檢，自願自費。南山婦幼保健院方面表示，近期社會面頻繁出現「1：10或1：20混採標本呈現陽性」，因混採標本出現陽性時，會導致混採管中所有人員不能及時準確出具檢測結果，且須接受返院再次進行單人單管的核酸檢測，可能會對其他群眾的工作、學習及生活帶來嚴重的不便和困擾，故此，醫院「願檢盡檢」核酸採樣點停止混採，採用「單人單管採集」，單人單管費用為人民幣12.5元/人份。

對於出現發燒、咳嗽等症狀的居民，如果有就診需求，無論是否進行了核酸或抗原檢測，以及檢測結果如何，均可前往醫療機構發燒診室就診。